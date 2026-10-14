我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／釀酒人單場3轟搶先聽牌 衛冕軍道奇被逼入淘汰邊緣

期中選舉 5資深議員承認：共和黨幾乎已拱手讓出眾院

MLB／釀酒人單場3轟搶先聽牌 衛冕軍道奇被逼入淘汰邊緣

記者葉姵妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
釀酒人在國聯冠軍賽取得3勝0敗聽牌，衛冕軍道奇則被逼到淘汰邊緣。(路透)
釀酒人在國聯冠軍賽取得3勝0敗聽牌，衛冕軍道奇則被逼到淘汰邊緣。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

釀酒人靠3發全壘打以6：2擊敗道奇，在國聯冠軍賽取得3勝0敗聽牌優勢，衛冕軍道奇雖曾一度逆轉，仍遭7局重擊吞敗。

道奇隊在國聯冠軍賽第3戰回到主場，14日面對釀酒人隊一開賽就遭到砲轟，儘管一度在6局下逆轉戰局，但第7局馬上挨「背靠背」全壘打重擊。釀酒人單場3轟以6：2擊落道奇，系列賽搶下3勝0敗的「聽牌」優勢，再1勝前進世界大賽，衛冕軍道奇則落入淘汰邊緣。

道奇在去年國聯冠軍賽4戰橫掃釀酒人，今年雙方再次碰頭，道奇卻先入0：2敗的劣勢，今天第3戰由史奈爾（Blake Snell）先發，一開賽投出的第1球，就被釀酒人開路先鋒喬里歐（Jackson Chourio）轟出一發陽春全壘打，道奇陷入0：1落後，但史奈爾隨即回穩連飆3K。

v v v v v Mobile_ROS_Box_01 (UDN code)正式上線請刪除此行

道奇打線前5局沒能突破釀酒人先發投手加塞（Robert Gasser），只敲3支安打。直到6局下掌握釀酒人換投的機會，面對投手烏里貝（Abner Uribe）連續獲得2次保送，1出局後大谷翔平再選保送形成滿壘，捕手史密斯（Will Smith）敲出左外野牆前落地的二壘打，一棒送回2分，道奇2：1超前比數。

但道奇接著在二、三壘有人的機會沒能再添分數，釀酒人再推登板霍爾（DL Hall），連飆2K澆熄道奇攻勢，比數凍結在1分差。

道奇好不容易打下的領先也沒有維持太久，7局上釀酒人還以「背靠背」全壘打馬上再把戰局逆轉，包爾斯（Jake Bauers）轟出超前2分彈、米契爾（Garrett Mitchell）接著敲陽春砲多添1分，釀酒人再以4：2討回領先，並將史奈爾打退場。

▲ 影片來源：X平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

史奈爾在第一球挨轟後，投完6局沒再丟分，但續投第7局沒能守住領先局面，共計6局的投球被敲4支安打，其中因3發全壘打失4分，有2次保送，送出9次三振。

8局上道奇推佐佐木朗希登板，1出局後被連敲2安，留下一、三壘有人的局面，接替的羅布勒斯基（Justin Wrobleski）一上場又發生暴投，釀酒人隊多添1分保險分。9局上釀酒人再靠歐提茲（Joey Ortiz）的適時安打敲回分數，將比數拉開為6：2領先。

釀酒人終結者梅吉爾（Trevor Megill）在8局下大谷翔平安打後被推上投手丘，抓下該局最後一個出局數，9局下再連續解決3名打者，後援1.1局關門，守住勝利。

道奇球星大谷翔平改打第6棒，4次打擊機會三度上壘，4局下挨觸身球保送，6局下獲四壞球保送，第8局則敲出安打，季後賽至今合計22打數敲4支一壘打。

精華 FAQ

  • 釀酒人靠開局首球全壘打先馳得點，7局再以背靠背全壘打重創道奇，全場敲出3轟攻下6分，以6：2贏球並在系列賽取得3勝0敗。

  • 道奇6局下利用保送與大谷翔平上壘形成滿壘，靠史密斯二壘打一舉反超為2：1，但7局上立刻被2發全壘打打回，領先很快失去。

  • 大谷翔平此役4打席3度上壘，包括觸身球、四壞與1支安打，但未能串聯成有效得分，道奇季後賽火力仍不足，無法延續6局下的逆轉氣勢。

道奇 MLB 世界大賽

上一則

MLB／國聯冠軍賽G3大谷翔平繼續先發 暌違6年改打第6棒
v v v v v Mobile_ROS_Box_02 (UDN code)正式上線請刪除此行

延伸閱讀

MLB／釀酒人3勝1敗淘汰教士 連兩年國聯冠軍賽對決道奇

MLB／釀酒人3勝1敗淘汰教士 連兩年國聯冠軍賽對決道奇
國聯冠軍戰／釀酒人奪首勝 終止季後賽跨季對戰道奇7連敗

國聯冠軍戰／釀酒人奪首勝 終止季後賽跨季對戰道奇7連敗
MLB／史庫柏不敵全壘打和小球戰術 官網：釀酒人今年絕不輕易認輸

MLB／史庫柏不敵全壘打和小球戰術 官網：釀酒人今年絕不輕易認輸
MLB／大谷還沒醒、山本只撐2.2局 道奇帶2連敗回洛城

MLB／大谷還沒醒、山本只撐2.2局 道奇帶2連敗回洛城

熱門新聞

藝人成龍（左起）、球星貝克漢、阿里巴巴創辦人馬雲、阿里巴巴主席蔡崇信9日現身NBA中國賽現場。（取自觀察者網）

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

2026-10-10 10:02
鄭欽文奪得2026中國網球公開賽女子單打冠軍。(中新社)

鄭欽文創造歷史 首奪中網女單冠軍

2026-10-11 14:23
10月7日，在北京舉行的2026年WTT中國大滿貫賽女單1/16決賽中，中國選手孫穎莎1比3不敵泰國選手奧拉萬·帕拉南，止步32強。 （中新社）

世界第1孫穎莎爆冷輸排名101泰國選手：不要過度擔心

2026-10-07 15:06
大谷翔平10日在密爾瓦基進行練習，備戰國家聯盟冠軍賽第1戰對密爾瓦基釀酒人隊。(美聯社)

MLB／道奇還在等大谷突然爆發 官網點出和去年關鍵差異

2026-10-11 12:42
郭冠宏檔案照。（新華社）

台17歲乒乓小將擊敗中國名將梁靖崑：沒想到我會贏

2026-10-07 13:15
球迷干擾接球。（美聯社）

MLB／球迷伸手沒收「全壘打」洋基1分飲恨遭淘汰

2026-10-08 01:50

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食
華郵：歐瑪出生年份曾更改 公民身分受檢視

華郵：歐瑪出生年份曾更改 公民身分受檢視
v v v v v NewsA_box2_300x250 (UDN code)正式上線請刪除此行