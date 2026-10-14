我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔科學家投毒同事「僅坐牢一天」 法官批准撤銷犯罪紀錄

承認斬首行動做過頭 川普稱答應不再除掉伊朗領導人

MLB／國聯冠軍賽G3大谷翔平繼續先發 暌違6年改打第6棒

記者葉姵妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近況不佳的大谷翔平繼續留在先發打線中。(路透)
近況不佳的大谷翔平繼續留在先發打線中。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

道奇國聯冠軍賽陷入0勝2敗劣勢之際，羅伯茲調整打線讓近況不佳的大谷翔平續先發並改打第6棒，盼藉由左右打分布提升整體進攻效果。

道奇隊在國聯冠軍賽對戰釀酒人隊陷入0勝2敗的劣勢，14日第三戰回到主場，近況不佳的大谷翔平繼續留在先發打線中，但是棒次移至第6棒，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「為了贏球，他願意配合任何安排。」

大谷翔平在季後賽至今合計20打數僅出現3支一壘打，但昨天的賽前練習，他向教練團堅定地表示，自己的身體狀況能夠出賽，且在揮棒機制上已經有所突破，能夠幫助球隊，羅伯茲也全力支持並相信大谷，讓他繼續先發上陣。

然而大谷翔平棒次移至第6棒，是他來到道奇之後的第一次，前一次擔任第6棒已是2020年9月19日效力於天使隊時期。

羅伯茲表示，這樣的安排主要是讓打線能取得最好的平衡，「把左打者和右打者分開排列，讓對手在面對我們的打線時，更難安排投球策略，翔平完全支持這個決定，為了贏球，他願意配合任何安排。」

羅伯茲也透露，大谷翔平昨天很晚才離開球場，「他一直在練習揮棒，也和隊友們待在一起，討論各種事情，包括我們要如何擊敗對手。」並表示：「能和他共事真的是一件非常愉快的事，這個人對棒球這項運動來說是很棒的存在。」

從昨天大谷翔平的訓練過程中，羅伯茲也感受到他更加專注，「顯然他對自己有很高的要求，但他的表現還沒有達到自己的期望，我們所有人都必須做好自己的工作，但昨天的翔平給人的感覺確實不太一樣。」

精華 FAQ

  • 道奇在前2戰落後的情況下，希望透過重新排列左右打者來平衡打線，增加對手投球佈局難度，因此把大谷移到第6棒，期待整體火力更平均。

  • 這是大谷加盟道奇後第一次排到第6棒，前一次擔任第6棒已要追溯到2020年9月19日效力天使隊時期，等於暌違6年再度出現在這個棒次。

  • 羅伯茲表示大谷願意為勝利配合任何安排，且昨晚練習到很晚、持續修正揮棒機制，並和隊友討論如何擊敗對手，顯示他更專注也更投入。

大谷翔平 MLB 道奇

上一則

NBA／湖人教頭直言打不好 布朗尼熱身賽掛蛋4失誤 老爸離隊未來存疑

延伸閱讀

MLB／大谷堅信自己能幫球隊贏球 道奇教頭：全力支持且相信他

MLB／大谷堅信自己能幫球隊贏球 道奇教頭：全力支持且相信他
MLB／打擊陷低潮 道奇教頭不排除把大谷棒次再往後挪

MLB／打擊陷低潮 道奇教頭不排除把大谷棒次再往後挪
MLB／大谷翔平變小小水槍還是相信他 道奇教頭：雖然提不出依據

MLB／大谷翔平變小小水槍還是相信他 道奇教頭：雖然提不出依據
MLB／等不下去了？道奇教頭將約談大谷翔平 考慮下放板凳

MLB／等不下去了？道奇教頭將約談大谷翔平 考慮下放板凳

熱門新聞

藝人成龍（左起）、球星貝克漢、阿里巴巴創辦人馬雲、阿里巴巴主席蔡崇信9日現身NBA中國賽現場。（取自觀察者網）

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

2026-10-10 10:02
鄭欽文奪得2026中國網球公開賽女子單打冠軍。(中新社)

鄭欽文創造歷史 首奪中網女單冠軍

2026-10-11 14:23
10月7日，在北京舉行的2026年WTT中國大滿貫賽女單1/16決賽中，中國選手孫穎莎1比3不敵泰國選手奧拉萬·帕拉南，止步32強。 （中新社）

世界第1孫穎莎爆冷輸排名101泰國選手：不要過度擔心

2026-10-07 15:06
大谷翔平10日在密爾瓦基進行練習，備戰國家聯盟冠軍賽第1戰對密爾瓦基釀酒人隊。(美聯社)

MLB／道奇還在等大谷突然爆發 官網點出和去年關鍵差異

2026-10-11 12:42
郭冠宏檔案照。（新華社）

台17歲乒乓小將擊敗中國名將梁靖崑：沒想到我會贏

2026-10-07 13:15
球迷干擾接球。（美聯社）

MLB／球迷伸手沒收「全壘打」洋基1分飲恨遭淘汰

2026-10-08 01:50

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」

好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷