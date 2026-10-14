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MLB／99球有71球是速球 光芒培洛塔美聯冠軍G2飆生涯最速160公里

記者葉姵妤／即時報導
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培洛塔。(美聯社)
培洛塔。(美聯社)

光芒隊避免在美聯冠軍賽吞下主場二連敗，培洛塔（Freddy Peralta）今天在系列賽第2戰出馬，繳出先發6局無失分表現，靠速球封鎖守護者隊攻勢，最快球速飆到99.4英里（約160公里）更寫下生涯最速。

培洛塔今天對守護者隊投6局只被敲4支安打，有2次保送，送出6次三振，寫下個人生涯在季後賽的最長投球局數，投99球有71球是四縫線速球，使用比例高達71.7%，其中29球的球速達97英里（約156公里）以上，更有3球飆到至少99英里（約159公里）。

在此戰之前，培洛塔職業生涯僅有5次單場至少3球飆到99英里，今天最快的一球在5局上對歐戴爾（Jo Adell）飆到99.4英里，成為9年大聯盟生涯最快的一球。

希克斯（Liam Hicks）今天4局下敲回關鍵2分，幫助光芒終場以3：1贏球，系列賽1：1扳平戰局，賽後他也將勝利歸功於培洛塔，「他會被叫做『火球佛萊迪（fastball Freddy）』是有原因的，今天他的速球也真的有發揮效果，他是你在大聯盟能遇到最努力的選手之一，真的很替他開心。」 

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