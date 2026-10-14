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MLB／大谷堅信自己能幫球隊贏球 道奇教頭：全力支持且相信他

記者葉姵妤／即時報導
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大谷翔平透過翻譯表示，自己的傷勢狀況已經減輕很多。(美聯社)
大谷翔平透過翻譯表示，自己的傷勢狀況已經減輕很多。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

道奇陷入0勝2敗劣勢之際，羅伯茲表示將尊重大谷想上場的意願，並全力支持他先發出賽，盼他能幫助球隊扭轉戰局。

道奇隊「二刀流」大谷翔平近期狀況持續低迷，對於外界認為道奇會讓他坐板凳之說，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天表示，「大谷堅定地認為自己的身體狀況能夠出賽」，國聯冠軍賽第三戰預計仍會讓他先發上陣。

道奇在國聯冠軍賽前兩戰不敵釀酒人隊，系列賽陷入0勝2敗劣勢，有報導指出大谷的低迷狀況，道奇考慮讓他坐板凳。他在進入10月之後手感冷冰冰，24打席只出現3支一壘打，另選到3次保送。

對於這樣的說法，羅伯茲今天表示，如果大谷沒有出賽，不是坐板凳，而是讓他能重新調整狀況或給他多一天的恢復時間，「這有點像我們2024年對弗里曼（Freddie Freeman）做的事，當時他身體不舒服、狀況不太好，我們可能讓他休息幾天，重新調整，結果他最後贏得世界大賽MVP。」

但羅伯茲在今天賽前練習時指出，大谷很堅定表示，自己的狀況已經能夠上場比賽，「他非常確信自己在揮棒機制上已經有所突破，也堅持認為自己能幫助球隊，他的狀況足以幫助我們贏下一場比賽，這就是我需要聽到的。」

大谷翔平也透過翻譯表示，自己的傷勢狀況已經減輕很多，「目前在揮棒方面，每天都是一個持續調整的過程，我會每天嘗試不同的方法，尋找不同的感覺。」

大谷不打傷勢當成手感不佳的藉口，「我不應該因為這些症狀就無法打出安打，即使傷勢是意外發生的，我也會負起全部責任。」

羅伯茲說：「沒有人知道明天會發生什麼事，在這樣的重要時刻，我們就是聽大谷的想法，全力支持他且相信他，就是這樣。」

精華 FAQ

  • 羅伯茲指出，大谷非常堅定認為自己身體狀況已足以出賽，也相信揮棒機制已有突破。教頭認為在關鍵時刻，球隊應尊重大谷的判斷並全力支持他。

  • 道奇在國聯冠軍賽前2戰都輸給釀酒人，系列賽以0勝2敗落後。由於大谷進入10月後打擊表現低迷，外界因此出現他可能被安排休息的討論。

  • 大谷表示傷勢狀況已減輕很多，揮棒方面也正每天持續調整。他不把傷勢當藉口，認為自己不該因此無法安打，並願意為表現不佳負起全部責任。

大谷翔平 MLB 道奇

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