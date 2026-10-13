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MLB／守護者要命失誤釀大禍 光芒3：1奪勝系列賽扳平戰局

記者葉姵妤／即時報導
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培洛塔先發6局用99球，只被敲4支安打，有2次保送，送出6次三振，沒有失分。(路...
培洛塔先發6局用99球，只被敲4支安打，有2次保送，送出6次三振，沒有失分。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美聯冠軍賽第2戰，光芒把握守護者守備失誤在4局下灌進3分，並靠培洛塔6局無失分好投，終場以3：1獲勝，將系列賽扳成1：1平手。

美聯冠軍賽第二戰，光芒隊繼續在主場迎戰守護者隊，4局下藉著守護者三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）「火車過山洞」的要命失誤搶下致勝3分，加上培洛塔（Freddy Peralta）6局好投封鎖對手，終場以3：1收下勝利，系列賽1：1扳成平手。

光芒隊以美聯第一種子之姿在分區系列賽3連勝掃落洋基隊。國聯冠軍賽面對守護者隊，昨天系列賽首戰在主場挨打，以3：7吞敗，今天雙方前3局打完0：0平手，4局下的關鍵一球成為勝負分水嶺。

面對守護者先發左投梅西克（Parker Messick），光芒4局下由保送開啟攻勢，2出局後辛普森（Chandler Simpson）敲安打形成一、三壘有人，接著威廉森（Ben Williamson）擊出三壘滾地球，拉米瑞茲的巨大失誤讓光芒先馳得點。

拉米瑞茲沒能抓下該局第3個出局數，還因失誤釀成大禍，接著光芒靠希克斯（Liam Hicks）的安打再添2分，打下3：0領先，也為比賽奠定勝基。

守護者昨天單場14安擊退光芒，今天攻勢遭到壓制，全場敲6支安打，7局上由德勞特（Chase DeLauter）的二壘打換回1分，沒能扭轉戰局。

培洛塔（Freddy Peralta）先發6局用99球，只被敲4支安打，有2次保送，送出6次三振，沒有失分。凱利（Kevin Kelly）0.2局失1分，西摩（Ian Seymour）後援1.1局撐住場面，第9局再推貝克（Bryan Baker）關門，延續今年季後賽零失手的表現，用8球守住勝利。

精華 FAQ

  • 4局下，守護者三壘手拉米瑞茲面對威廉森的三壘滾地球發生要命失誤，不但沒能完成第3個出局數，還讓光芒先馳得點，成為比賽勝負的分水嶺。

  • 光芒先靠保送與辛普森安打形成攻勢，接著因拉米瑞茲失誤先拿1分，之後再由希克斯敲出安打追加2分，單局攻下3分建立3：0領先。

  • 培洛塔先發6局，用99球只被敲4安、送出6次三振且未失分；後續牛棚雖失1分，但凱利、西摩與貝克接力守成，讓光芒順利守住3：1勝利。

MLB 洋基 希克斯

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