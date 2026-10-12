MLB／守護者奇蹟還沒停 敲14安豪氣滅光芒 美聯冠軍賽先馳得點

守護者隊洛爾敲出超前安後，隊友拉米瑞茲（左）和德勞特（右）跑回本壘慶祝。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 守護者在美聯冠軍賽首戰克服0：2落後，靠第8局超前安與第9局追加3分，終場以7：3擊敗光芒，系列賽先聲奪人。

守護者隊的逆轉奇蹟，在美聯冠軍賽仍在施展魔法，12日面對聯盟第一種子光芒隊，一開賽就處於0：2落後，後段戰先靠兩支陽春砲追平，第八局洛爾（Nathaniel Lowe）敲出超前安，第九局再灌進3分鎖定勝果，守護者終場以7：3在系列賽先聲奪人。

光芒首局就有迪亞茲（Yandy Díaz）二壘打開路帶起的單局4安攻勢，卡米奈羅（Junior Caminero）、德魯卡（Jonny DeLuca）安打各帶有1分打點，先取得2：0領先。

光芒先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）投6局被敲8安打、失2分，第六局先遭德勞特（Chase DeLauter）陽春砲狙擊，第七局面對首位打者貝利（Patrick Bailey）再度挨轟退場。

2：2平手局面，守護者第八局前兩位打者都敲安打，拉米瑞茲（José Ramírez）一壘打、德勞特二壘打，一出局後再由洛爾補上兩分打點超前安打，賞給光芒在今年季後賽首度落後。

光芒穆林斯（Cedric Mullins）八局下敲陽春砲，縮小到1分差，但九局上拉米瑞茲、歐戴爾（Jo Adell）得點圈安打再添保險分入袋，鎖定守護者的系列賽首勝。

光芒身為美聯第一種子，分區系列賽展現強大戰力，讓對手洋基3戰合計12支安打，而守護者如今只用1場就敲出14支安打，超越洋基整個系列賽總和。