MLB／守護者奇蹟還沒停 敲14安豪氣滅光芒 美聯冠軍賽先馳得點
守護者在美聯冠軍賽首戰克服0：2落後，靠第8局超前安與第9局追加3分，終場以7：3擊敗光芒，系列賽先聲奪人。
AI摘要
文章摘要整理：
守護者在美聯冠軍賽首戰克服0：2落後，靠第8局超前安與第9局追加3分，終場以7：3擊敗光芒，系列賽先聲奪人。
守護者隊的逆轉奇蹟，在美聯冠軍賽仍在施展魔法，12日面對聯盟第一種子光芒隊，一開賽就處於0：2落後，後段戰先靠兩支陽春砲追平，第八局洛爾（Nathaniel Lowe）敲出超前安，第九局再灌進3分鎖定勝果，守護者終場以7：3在系列賽先聲奪人。
光芒首局就有迪亞茲（Yandy Díaz）二壘打開路帶起的單局4安攻勢，卡米奈羅（Junior Caminero）、德魯卡（Jonny DeLuca）安打各帶有1分打點，先取得2：0領先。
光芒先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）投6局被敲8安打、失2分，第六局先遭德勞特（Chase DeLauter）陽春砲狙擊，第七局面對首位打者貝利（Patrick Bailey）再度挨轟退場。
2：2平手局面，守護者第八局前兩位打者都敲安打，拉米瑞茲（José Ramírez）一壘打、德勞特二壘打，一出局後再由洛爾補上兩分打點超前安打，賞給光芒在今年季後賽首度落後。
光芒穆林斯（Cedric Mullins）八局下敲陽春砲，縮小到1分差，但九局上拉米瑞茲、歐戴爾（Jo Adell）得點圈安打再添保險分入袋，鎖定守護者的系列賽首勝。
光芒身為美聯第一種子，分區系列賽展現強大戰力，讓對手洋基3戰合計12支安打，而守護者如今只用1場就敲出14支安打，超越洋基整個系列賽總和。
守護者先在前段面對0：2落後，之後靠兩支陽春砲追平比數；第8局再由洛爾敲出超前安，第9局補進3分，最後以7：3完成逆轉。 光芒首局靠多支安打先得2分，但先發拉斯穆森後續被追平，牛棚也未能守住第8局失分。守護者打線持續把握得點圈機會，最終反超取勝。 守護者全場敲出14支安打，遠勝光芒在前一輪對洋基3戰合計的12支安打，顯示他們此役火力全面爆發，並以更高效率奠定系列賽首勝。
精華 FAQ
守護者先在前段面對0：2落後，之後靠兩支陽春砲追平比數；第8局再由洛爾敲出超前安，第9局補進3分，最後以7：3完成逆轉。
光芒首局靠多支安打先得2分，但先發拉斯穆森後續被追平，牛棚也未能守住第8局失分。守護者打線持續把握得點圈機會，最終反超取勝。
守護者全場敲出14支安打，遠勝光芒在前一輪對洋基3戰合計的12支安打，顯示他們此役火力全面爆發，並以更高效率奠定系列賽首勝。
上一則
MLB／沒支持山本挑戰錯失好球 史密斯：那時覺得太外角了
下一則