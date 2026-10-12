MLB／大谷還沒醒、山本只撐2.2局 道奇帶2連敗回洛城

道奇隊「二刀流」球星大谷翔平12日安打掛零。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 山本由伸先發僅撐2.2局，道奇雖三度取得領先仍被釀酒人逆轉，終場4：7落敗，國聯冠軍賽陷入0勝2敗，大谷翔平也持續低迷。

日籍強投山本由伸意外2.2局退場，道奇 隊早早陷入苦戰，全場3度領先都無法守住，終場以4：7不敵釀酒人隊，已在國聯冠軍賽陷入0勝2敗，接下來將返回洛杉磯作戰。

在山本投球任內，道奇兩度取得超前，但都無法持久，一局下因圖朗（Brice Turang）二壘打、康崔拉斯（William Contreras）一壘打串連掉分，第三局因1安打、2保送堆成滿壘，葉力奇（Christian Yelich）安打帶有兩分打點。

道奇在此時決定換投，山本此役僅撐2.2局被敲4安打、失3分，寫下生涯在季後賽的最短局數先發。

山本將2：3落後交到牛棚手中，道奇五局上攻下2分，單場第三度取得領先，依然如泡沫般一戳即破，康崔拉斯五局下就以陽春砲追平，第六局也是他的適時安打助釀酒人攻下超前分；釀酒人第八局再添2分入袋，擴大為7：4領先。

釀酒人4任後援投手讓道奇打線15上15下，道奇最終全場只有3安，4分進帳全部都不是靠安打，而是犧牲打及對手失誤送禮。

擔任第4棒的大谷翔平 4打數沒有安打、2次三振，今年季後賽至今6場比賽，合計20打數只有3支一壘打、吞下5K，打擊率、長打率都是1成50，手感涼到底。