我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴婦控弄髒愛馬仕求償3萬美元 餐廳秀監視器+錄音檔反擊

「擊掌背手漫步」比超慢跑更有效 網友跟練2天瘦1kg

MLB／「從K變上壘」2球未挑戰 山本由伸2.2局寫季後賽最短先發

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
道奇隊強投山本由伸12日面對釀酒人隊僅撐2.2局失3分退場。（美聯社）
道奇隊強投山本由伸12日面對釀酒人隊僅撐2.2局失3分退場。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

道奇山本由伸因兩次未挑戰的關鍵判決遭到影響，僅投2.2局失3分寫下季後賽最短先發，兩度對圖朗的打席更成為比賽轉折。

兩顆沒挑戰的球，釀成道奇隊日籍強投山本由伸生涯在季後賽的最短先發，今天面對釀酒人隊僅撐2.2局失3分退場，後續道奇追平，確定山本此役無關勝敗。

道奇在國聯冠軍賽首戰輸球，今天推出山本尋求扳平戰線，但戰局出乎意料，山本投不滿3局收工，關鍵在面對圖朗（Brice Turang）的兩個打席。

山本一局下面對圖朗球數2好1壞時，第4顆壓到好球帶邊緣的球判決壞球，投捕雙方都未挑戰，接下來投到滿球數，97.3哩直球被掃出二壘打，康崔拉斯（William Contreras）安打送回分數。

山本第三局被首位打者漢米爾頓（David Hamilton）敲安，一出局後再逢圖朗，該打席滿球數後，下一球投出，山本便對捕手史密斯（Will Smith）比比頭部、尋求挑戰，但未獲回應，山本也果斷點點頭、放棄挑戰，該打席從三振變保送。山本在兩出局後又保送包爾斯（Jake Bauers），滿壘局面被葉力奇（Christian Yelich）敲安丟掉2分，道奇在此時換投。

兩打席該挑戰未挑戰引起熱議，許多媒體紛紛貼出K-Zone畫面，認為圖朗本該是面對山本吞下2K，但道奇沒有挑戰的結果變成兩次上壘，而後續都造成傷害。

山本原先季後賽最短先發為2024年分區系列賽第一戰，對教士投3局失5分，此役先發2.2局被敲4安打、失3分，改寫最短先發。

精華 FAQ

  • 他先發面對釀酒人只投2.2局就退場，期間被敲4安打、失3分，並在兩個對圖朗的關鍵打席中遭遇未挑戰判決，成為這場失利的重要轉折點。

  • 第一次是好球邊緣球被判壞球未挑戰，後續形成二壘打並失分；第二次則讓原本的三振變保送，之後又形成滿壘危機，最終再掉2分。

  • 雖然山本先發表現受爭議判決影響而提前退場，但道奇後續追平比數，讓他最終無關勝敗；不過他仍寫下個人在季後賽的最短先發紀錄。

MLB 道奇 山本由伸

上一則

喬丹1998年冠軍賽球衣1400萬美元賣出 創籃球紀念品最高價

下一則

NBA／與詹姆斯、布朗齊聚76人 老將KCP點出爭冠關鍵

延伸閱讀

MLB／道奇vs.釀酒人前2戰先發出爐 山本由伸投G2 教頭這樣說

MLB／道奇vs.釀酒人前2戰先發出爐 山本由伸投G2 教頭這樣說
MLB／勇士淘汰費城人 前進分區賽挑戰道奇

MLB／勇士淘汰費城人 前進分區賽挑戰道奇
MLB／忍住不用塞爾 勇士牛棚車輪戰逼平道奇 關鍵G3滿血抗衡山本

MLB／忍住不用塞爾 勇士牛棚車輪戰逼平道奇 關鍵G3滿血抗衡山本
MLB／道奇先發4巨頭迎戰釀酒人 官網先發預測山本由伸投G2

MLB／道奇先發4巨頭迎戰釀酒人 官網先發預測山本由伸投G2

熱門新聞

10月5日，在北京舉行的2026年WTT中國大滿貫賽女單1/32決賽中，中國選手孫穎莎3比1勝中國台北選手葉伊恬，晉級32強。 （中新社）

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

2026-10-05 15:32
藝人成龍（左起）、球星貝克漢、阿里巴巴創辦人馬雲、阿里巴巴主席蔡崇信9日現身NBA中國賽現場。（取自觀察者網）

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

2026-10-10 10:02
鄭欽文奪得2026中國網球公開賽女子單打冠軍。(中新社)

鄭欽文創造歷史 首奪中網女單冠軍

2026-10-11 14:23
10月7日，在北京舉行的2026年WTT中國大滿貫賽女單1/16決賽中，中國選手孫穎莎1比3不敵泰國選手奧拉萬·帕拉南，止步32強。 （中新社）

世界第1孫穎莎爆冷輸排名101泰國選手：不要過度擔心

2026-10-07 15:06
大谷翔平10日在密爾瓦基進行練習，備戰國家聯盟冠軍賽第1戰對密爾瓦基釀酒人隊。(美聯社)

MLB／道奇還在等大谷突然爆發 官網點出和去年關鍵差異

2026-10-11 12:42
郭冠宏檔案照。（新華社）

台17歲乒乓小將擊敗中國名將梁靖崑：沒想到我會贏

2026-10-07 13:15

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲
小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」

小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就