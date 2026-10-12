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國聯冠軍賽／釀酒人去年只得4分遭KO 羅伯茲坦言今年不可能輕鬆4勝

記者藍宗標／即時報導
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道奇隊去年在國聯冠軍賽對釀酒人隊4連勝，戰況一面倒，兩隊今年再次交手，釀酒人首戰...
道奇隊去年在國聯冠軍賽對釀酒人隊4連勝，戰況一面倒，兩隊今年再次交手，釀酒人首戰開紅盤以2：1獲勝。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

道奇與釀酒人再度在國聯冠軍賽交手，釀酒人首戰以2：1先聲奪人，羅伯茲也承認這輪系列賽不會像去年那樣輕鬆。

道奇隊去年在國聯冠軍賽（NLCS）對釀酒人隊4連勝，戰況一面倒，兩隊今年再次交手，釀酒人首戰開紅盤以2：1獲勝，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後坦言：「面對擁有全聯盟最佳戰績的球隊，這次系列賽不可能輕輕鬆鬆拿下4勝。」

釀酒人去年在國聯冠軍賽也擁有主場優勢，但在密爾瓦基首戰以1：2不敵道奇後，接下來3場比賽分別以1：5、1：3、1：5落敗，系列賽總共只得4分，今年主場首戰從史庫柏（Tarik Skubal）的手中攻下兩分奠定勝基，官網形容這比去年國聯冠軍賽任何時刻的處境都要好得多。

道奇11日7支安打雖比釀酒人多1支，不過都是一壘打，全場出現3次雙殺，一共留下9個殘壘，只在2局上得1分；史庫柏4局下被圖蘭（Brice Turang）轟出陽春砲，5局下保送米契爾（Garrett Mitchell）後，普瑞特（Cooper Pratt）犧牲觸擊、拉拉（Luis Lara）安打攻下釀酒人超前分，終止季後賽跨季對戰7連敗。

羅伯茲說：「這將是漫長的系列賽，我們對此早有心理準備；11日比賽確實有過機會，但對手在關鍵時刻總是表現精彩，投出關鍵球。」

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）表示，沒有出色的防守，球隊絕不可能走到這一步，雖然季後賽完成雙殺的次數不如預期那麼多，但11日雙殺非常重要，而且牛棚表現依然出色。

釀酒人王牌投手米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）11日先發4.1局失1分，如有必要進行系列賽第5戰，將在道奇球場登板。

精華 FAQ

  • 羅伯茲表示，面對擁有全聯盟最佳戰績的釀酒人，這輪系列賽不可能輕輕鬆鬆就拿下4勝，並強調球隊已預期這會是一個漫長且艱難的系列賽。

  • 釀酒人靠圖蘭的陽春砲與普瑞特的犧牲觸擊、拉拉的關鍵安打攻下超前分，以2：1勝出，並終止對道奇的跨季7連敗，也改寫去年系列賽低迷表現。

  • 總教練墨菲稱防守與牛棚是球隊能走到這一步的關鍵，而王牌米蕭洛斯基首戰先發4.1局失1分；若系列賽打到第5戰，他將在道奇球場再度登板。

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