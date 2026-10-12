MLB／史庫柏不敵全壘打和小球戰術 官網：釀酒人今年絕不輕易認輸
道奇在國聯冠軍賽首戰以1：2敗給釀酒人，史庫柏先發5局失2分吞下生涯首度季後賽敗投，釀酒人則靠長打與小球戰術搶下勝利。
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道奇在國聯冠軍賽首戰以1：2敗給釀酒人，史庫柏先發5局失2分吞下生涯首度季後賽敗投，釀酒人則靠長打與小球戰術搶下勝利。
道奇隊11日在國聯冠軍賽首戰推出史庫柏（Tarik Skubal）登板先發，不敵釀酒人隊全壘打和小球戰術，終場以1：2落敗，終止季後賽跨季對戰7連勝，史庫柏生涯首次在季後賽只投5局退場，失兩分吞敗。
史庫柏前年、去年在老虎隊季後賽登板6場，今年轉戰道奇在分區系列賽、國聯冠軍賽各投1場，11日是首次未能投到第6局，生涯戰績變成3勝2敗、防禦率2.13。
釀酒人主場11日湧進爆滿42617名觀眾，「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）、史庫柏上演備受矚目的頂尖先發投手對決，米蕭洛斯基投4.1局失1分無關勝敗，史庫柏生涯首次在國聯冠軍賽嘗到敗投滋味。
史庫柏前3局面對10名打者投出6次三振，只被揮出1支安打，釀酒人打線到了第2輪立刻反撲，4局下圖蘭（Brice Turang）轟出陽春砲追平比數，5局下米契爾（Garrett Mitchell）獲保送，再靠普瑞特（Cooper Pratt）犧牲觸擊、拉拉（Luis Lara）安打取得2：1領先，一路維持優勢到比賽結束。
釀酒人去年在國聯冠軍賽首戰1：2落敗，接下來毫無勝場，只打4場就遭淘汰，今年同樣在主場展開系列賽，打出完全不一樣的局面；官網指出，這和去年10月戰況形成鮮明對比，當時道奇在客場贏下首戰後就勢不可擋，今年釀酒人擁有表現神勇的米蕭洛斯基，以及實力堅強的牛棚，還有能靠小球戰術得分、又能轟出長打的強大火力，絕對不會輕易認輸。
道奇雖由史庫柏先發，但釀酒人先靠圖蘭陽春砲追平，再利用保送、犧牲觸擊與安打完成超前，最終以2：1守住勝果，讓道奇吞敗。 史庫柏前3局壓制力極強，對10名打者送出6次三振，只被敲1安；但第2輪打線遭釀酒人反撲，最後5局失2分退場，生涯季後賽首次未投滿6局。 官網指出，釀酒人今年不只有火力，還有表現出色的米蕭洛斯基與穩定牛棚，並能兼用小球戰術與長打得分，因此整體戰力更完整，也更有韌性。
精華 FAQ
道奇雖由史庫柏先發，但釀酒人先靠圖蘭陽春砲追平，再利用保送、犧牲觸擊與安打完成超前，最終以2：1守住勝果，讓道奇吞敗。
史庫柏前3局壓制力極強，對10名打者送出6次三振，只被敲1安；但第2輪打線遭釀酒人反撲，最後5局失2分退場，生涯季後賽首次未投滿6局。
官網指出，釀酒人今年不只有火力，還有表現出色的米蕭洛斯基與穩定牛棚，並能兼用小球戰術與長打得分，因此整體戰力更完整，也更有韌性。
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