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國聯冠軍戰／釀酒人奪首勝 終止季後賽跨季對戰道奇7連敗

記者藍宗標／即時報導
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釀酒人前3局掛零，4局下圖蘭（Brice Turang）轟出中左外野方向陽春砲。...
釀酒人前3局掛零，4局下圖蘭（Brice Turang）轟出中左外野方向陽春砲。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

釀酒人11日在國聯冠軍賽首戰以2：1力退道奇，靠圖蘭全壘打與5局關鍵攻勢逆轉，並以投手群壓制對手，終結季後賽跨季對戰7連敗。

國聯冠軍賽（NLCS）11日在密爾瓦基開打，釀酒人隊發揮主場優勢，前5局從道奇隊強投史庫柏（Tarik Skubal）的手中攻下兩分奠定勝基，5名投手接力登板只失1分，終場以2：1獲勝，終止季後賽跨季對戰道奇7連敗。

釀酒人去年在國聯冠軍賽對道奇4連敗，兩隊今年再度對決，「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）、兩屆塞揚獎強投史庫柏首戰登板先發，釀酒人主場湧進爆滿觀眾，見證球隊搶下7戰4勝制系列賽首勝。

道奇2局上展開攻勢，4棒指定打擊大谷翔平獲保送，再靠赫南德茲（Teoscar Hernandez）、帕赫斯（Andy Pages）接連安打跑回全場第1分。

釀酒人前3局掛零，4局下圖蘭（Brice Turang）轟出中左外野方向陽春砲，今年季後賽首轟追平比數，5局下米契爾（Garrett Mitchell）獲保送，再靠普瑞特（Cooper Pratt）犧牲觸擊、拉拉（Luis Lara）安打掩護得分，以2：1超前。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

米蕭洛斯基投4.1局被揮出5支安打，5次三振、3次保送，失1分無關勝敗；史庫柏投5局被揮出5支安打，7次三振、2次保送，失兩分吞敗。

道奇全場出現7支安打，不過完全沒有長打，大谷3打數1安打，被三振、保送各1次，2局上跑回全隊唯一分數；釀酒人面對道奇4名投手揮出6支安打，吞下13次三振，終場1分之差險勝。

道奇全場出現7支安打，不過完全沒有長打，大谷3打數1安打，被三振、保送各1次，2...
道奇全場出現7支安打，不過完全沒有長打，大谷3打數1安打，被三振、保送各1次，2局上跑回全隊唯一分數。（路透）

釀酒人在2018年國聯冠軍賽第7戰不敵道奇，接著2020年外卡系列賽2連敗、去年4連敗，11日終於嘗到季後賽對戰贏球滋味。

精華 FAQ

  • 釀酒人前5局靠圖蘭陽春砲追平，5局下再由米契爾上壘後，普瑞特觸擊與拉拉安打串聯攻下超前分，最後以投手群守住2：1勝果。

  • 釀酒人先發米蕭洛斯基投4.1局失1分無關勝敗；道奇先發史庫柏投5局失2分吞敗。兩人都被敲5安，但釀酒人把握關鍵分數更有效。

  • 這是釀酒人近年季後賽對道奇的首場勝利，終止跨季7連敗，包含2018年國聯冠軍賽、2020年外卡系列賽與去年國聯冠軍賽的連敗紀錄。

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