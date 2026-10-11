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MLB／守護者球員幾乎沒睡就匆匆登機 光芒練球播放模擬觀眾音效

記者藍宗標／即時報導
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守護者隊總教練沃特（Stephen Vogt）在克里夫蘭擊敗芝加哥白襪隊後展開慶...
守護者隊總教練沃特（Stephen Vogt）在克里夫蘭擊敗芝加哥白襪隊後展開慶祝。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

守護者在分區系列賽逆轉晉級後疲憊趕赴光芒主場，臨時決定先發投手；光芒則在充足休息下迎戰，兩隊首度於美聯冠軍賽碰頭。

守護者隊10日在分區系列賽第5戰淘汰白襪隊，全隊在克里夫蘭主場慶祝到凌晨，幾乎沒睡就匆匆登機飛往聖彼得堡，準備在美聯冠軍賽對決光芒隊，總教練沃特（Stephen Vogt）當時甚至還沒確定首戰先發投手，直到練球前半小時才通知葛里芬（Foster Griffin）扛起重任。

守護者在分區系列賽2連敗後3連勝，只休1天就打美聯冠軍賽，反觀光芒在分區系列賽對洋基隊3連勝，獲得4天充足休息，總教練凱許（Kevin Cash）早就點名拉穆森（Drew Rasmussen）首戰登板，他在4日對洋基先發8局只被揮出1支安打，飆出10次三振，領軍球隊奪下系列賽首勝。

光芒將在佛州坦帕灣主場迎戰守護者，10日在純品康納球場舉行分組對抗賽，不僅播放模擬現場觀眾的音效，還為所有打者播放專屬出場音樂，不少人回到家也收看守護者、白襪最後一戰電視轉播，包括拉穆森在內，為自己做好心理準備。

拉穆森休息8天再登板，凱許說：「安排他首戰先發是很容易做出的決定，希望他能重現分區系列賽的出色表現。」

這是光芒、守護者首次在美聯冠軍賽對決，光芒曾在2008、2020年奪下美聯冠軍，從未贏過世界大賽，守護者前身印地安人隊在1920、1948年拿過世界大賽冠軍，等待隊史第3冠已達78年之久。

精華 FAQ

  • 因為他們在分區系列賽第5戰淘汰白襪後，立刻要前往聖彼得堡備戰美聯冠軍賽首戰，球隊只休1天，行程非常緊湊。

  • 總教練沃特在出發時還沒決定人選，直到練球前半小時才通知葛里芬先發，顯示球隊在短時間內完成臨時調度。

  • 光芒在純品康納球場進行分組對抗賽時，播放模擬現場觀眾音效，並替每位打者安排專屬出場音樂，提前營造比賽氣氛。

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