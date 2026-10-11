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道奇還在等大谷突然爆發 官網點出和去年關鍵差異

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MLB／道奇還在等大谷突然爆發 官網點出和去年關鍵差異

記者藍宗標／即時報導
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大谷翔平10日在密爾瓦基進行練習，備戰國家聯盟冠軍賽第1戰對密爾瓦基釀酒人隊。(...
大谷翔平10日在密爾瓦基進行練習，備戰國家聯盟冠軍賽第1戰對密爾瓦基釀酒人隊。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

道奇與釀酒人再度爭奪國聯冠軍賽，大谷翔平雖近況低迷，但球團相信他能像去年一樣在季後賽突然回穩並帶動勝利。

道奇、釀酒人隊連續兩年在國聯冠軍賽對決，美東時間今晚8時進行7戰4勝制首場比賽，大谷翔平還在尋找打擊手感，希望甩掉分區系列賽打擊率只有1成54的低潮；道奇官網指出，儘管大谷過去兩個多月未能完全發揮實力，球團堅信他能在季後賽找回打擊狀況。

道奇在分區系列賽3勝1敗淘汰勇士隊，大谷4戰合計13次打數兩支安打，完全沒有長打，也未攻下打點，被三振4次、保送兩次，OPS（整體攻擊指數）只有0.421。

官網特別提到，大谷去年從分區系列賽對費城人隊（18支1、1分打點、9次三振），一直到國聯冠軍賽開打後，打擊表現也不好，後來迅速回穩，對釀酒人第4戰不但轟出3響砲，而且登板先發6局無失分，飆出10次三振，幾乎憑一己之力擊敗釀酒人，幫助道奇4連勝重返世界大賽

道奇球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）說：「在我看來，大谷是全球最優秀的球員，總有一天他的狀況會突然爆發，一旦那一刻到來，對手就要大難臨頭了。」

官網指出，今年與去年相比，關鍵差異在於大谷的健康狀況，他在分區系列賽開打前坦言，必須好好處理右二頭肌和左膝傷勢，至少從6月起就一直受到困擾，這是造成季末打擊下滑的原因之一。

官網分析，大谷9月進入傷兵名單、分區系列賽開打前都獲得額外休息，目前身體狀態已恢復近期最佳水準，但揮棒動作和選球似乎仍有些不對勁；儘管大谷從8月19日至今未開轟、只貢獻1分打點，對手仍會嚴加防範，避免投出容易被他擊中的球，他必須盡力避免自己出局。

釀酒人今天推出24歲「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）登板先發，他說：「還是要把大谷當作當今世上最強的打者來投球，相信自己的球路，正面對決擊敗他。」

精華 FAQ

  • 他在4場比賽中13打數僅2安打，沒有長打與打點，OPS只有0.421，還吞下4次三振與2次保送，顯示打擊手感明顯不佳。

  • 官網指出，最大的差異在於健康狀況。大谷今年季末受右二頭肌與左膝傷勢困擾，9月還進過傷兵名單，雖然身體已改善，但狀態仍未完全找回。

  • 因為他去年也曾在分區系列賽陷入低潮，卻在國聯冠軍賽迅速回穩，對釀酒人單場轟3響砲還先發6局無失分，證明他有能力在關鍵時刻翻身。

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