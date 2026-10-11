MLB／村上宗隆季後賽7戰吞16K 打擊率1成85遺憾結束球季

日本重砲村上宗隆旅美第一個球季也畫下句點，生涯首次季後賽打擊率1成85。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 白襪在分區系列賽第5戰遭守護者完封出局，村上宗隆季後賽7戰打擊率僅1成85、吞16K，旅美首季也隨球季結束。

白襪隊10日在分區系列賽第5戰慘吞21次三振，創下季後賽 史上單場單隊最差紀錄，以0：2不敵守護者隊，爭取近21年首張美聯冠軍賽門票夢碎，日本重砲村上宗隆旅美第一個球季也畫下句點，生涯首次季後賽打擊率1成85。

白襪過去3季都吞百敗，今年以美聯第6種子身分晉級季後賽，外卡系列賽2連勝淘汰太空人隊，分區系列賽對守護者前兩戰也贏球，締造客場4連勝紀錄；白襪球迷準備迎接隊史近120年季後賽首次在主場贏得系列賽，不料竟在芝加哥 吞下2連敗，又在克利夫蘭打包，向美聯冠軍賽說再見。

白襪打線10日面對4名投手吞下21K，全場僅有3支安打都是一壘打，完全無法挽回戰局，這是史上第9次分區系列賽2連勝後3連敗遭淘汰紀錄，村上全場4次打擊都被三振，尤其6局上2出局滿壘時，被守護者第2任投手薩布羅斯基（Erik Sabrowski）K掉最傷。

守護者主場湧進爆滿36889名觀眾，先發投手威廉斯（Gavin Williams）飆出12K，3名後援投手再飆9K，白襪打線只有安東納奇（Sam Antonacci）未吞三振，共有4名打者至少3K，4棒村上、5棒班奈坦迪（Andrew Benintendi）都是4次三振。

村上在季後賽7場比賽合計27次打數5支安打，包括1支全壘打，攻下5分打點，也有1次盜壘成功，每場比賽都有三振紀錄，一共吞下16K。

白襪最近一次打進美聯冠軍賽是2005年，當年更是一路挺進世界大賽，奪下隊史第3冠，日本媒體Sponichi Annex指出，「奇蹟白襪」承載夢想的1年落幕，魅力十足卻未能實現100%突圍率，村上是隊上核心人物，下個賽季有望真正衝擊世界大賽冠軍。