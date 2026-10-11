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MLB／村上宗隆季後賽7戰吞16K 打擊率1成85遺憾結束球季

記者藍宗標／即時報導
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日本重砲村上宗隆旅美第一個球季也畫下句點，生涯首次季後賽打擊率1成85。(美聯社...
日本重砲村上宗隆旅美第一個球季也畫下句點，生涯首次季後賽打擊率1成85。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

白襪在分區系列賽第5戰遭守護者完封出局，村上宗隆季後賽7戰打擊率僅1成85、吞16K，旅美首季也隨球季結束。

白襪隊10日在分區系列賽第5戰慘吞21次三振，創下季後賽史上單場單隊最差紀錄，以0：2不敵守護者隊，爭取近21年首張美聯冠軍賽門票夢碎，日本重砲村上宗隆旅美第一個球季也畫下句點，生涯首次季後賽打擊率1成85。

白襪過去3季都吞百敗，今年以美聯第6種子身分晉級季後賽，外卡系列賽2連勝淘汰太空人隊，分區系列賽對守護者前兩戰也贏球，締造客場4連勝紀錄；白襪球迷準備迎接隊史近120年季後賽首次在主場贏得系列賽，不料竟在芝加哥吞下2連敗，又在克利夫蘭打包，向美聯冠軍賽說再見。

白襪打線10日面對4名投手吞下21K，全場僅有3支安打都是一壘打，完全無法挽回戰局，這是史上第9次分區系列賽2連勝後3連敗遭淘汰紀錄，村上全場4次打擊都被三振，尤其6局上2出局滿壘時，被守護者第2任投手薩布羅斯基（Erik Sabrowski）K掉最傷。

守護者主場湧進爆滿36889名觀眾，先發投手威廉斯（Gavin Williams）飆出12K，3名後援投手再飆9K，白襪打線只有安東納奇（Sam Antonacci）未吞三振，共有4名打者至少3K，4棒村上、5棒班奈坦迪（Andrew Benintendi）都是4次三振。

村上在季後賽7場比賽合計27次打數5支安打，包括1支全壘打，攻下5分打點，也有1次盜壘成功，每場比賽都有三振紀錄，一共吞下16K。

白襪最近一次打進美聯冠軍賽是2005年，當年更是一路挺進世界大賽，奪下隊史第3冠，日本媒體Sponichi Annex指出，「奇蹟白襪」承載夢想的1年落幕，魅力十足卻未能實現100%突圍率，村上是隊上核心人物，下個賽季有望真正衝擊世界大賽冠軍。

精華 FAQ

  • 白襪在第5戰被守護者以2比0完封，整場吞下21次三振，創下季後賽史上單隊單場最差紀錄，因此無緣晉級美聯冠軍賽，球季也就此畫下句點。

  • 村上宗隆7場季後賽合計27打數敲出5安，包括1轟與5分打點，另有1次盜壘成功，但每場都有三振紀錄，總共吞下16K，打擊率僅1成85。

  • 白襪以美聯第6種子晉級後，先在外卡系列賽2連勝淘汰太空人，分區系列賽前2戰也拿下勝利，卻連敗3場遭逆轉淘汰，無法完成闖進美聯冠軍賽的目標。

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