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MLB／大谷針對米蕭洛斯基火球特訓 打擊教練：狀況出色

記者葉姵妤／即時報導
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大谷翔平罕見地在場上面對發球機進行打擊練習。（美聯社）
大谷翔平罕見地在場上面對發球機進行打擊練習。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

大谷翔平在國聯冠軍賽前特別加強對高速球的打擊訓練，模擬米蕭洛斯基火球，教練貝茲也肯定他練習狀況出色。

迎接11日開打的國聯冠軍賽，道奇隊在客場進行賽前練習，大谷翔平罕見地在場上面對發球機進行打擊練習，甚至針對釀酒人隊首戰先發投手米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）的火球做準備，道奇打擊教練貝茲（Aaron Bates）也說：「他今天的打擊練習非常出色。」

道奇抵達密爾瓦基迎接國聯冠軍系列賽，而10日球隊的練習，道奇在距離投手丘前約5公尺處架設發球機，讓打者面對超過95英里（約152.9公里）的速球進行打擊。

日媒揭露，大谷翔平前兩組打擊練習都是採較輕鬆的揮棒方式，第三組開始提升揮棒力道，揮11球有2球飛越全壘打牆，還有一支飛向右外野、飛行距離140公尺的大號全壘打。

大谷進入第五組練習時，主動站到打擊籠的前方，與發球機的距離縮短為8公尺，為了面對米蕭洛斯基最快105.5英里（約169.8公里）的火球進行特訓。貝茲教練解釋，這種罕見的發球機練習是為了讓眼睛適應球速，並讓大腦加快反應。

根據日媒統計，大谷翔平當天總共揮棒71次，比起他過往賽前的調整，算是相當罕見。而大谷去年首次與米蕭洛斯基對決就開轟，而包括去年國聯冠軍賽在內，兩人至今3場交手，大谷合計7打數敲2安、吞3次三振。

大谷在今年例行賽後段受傷勢影響，分區系列賽的打擊狀況也仍不理想，13打數僅敲2支一壘打，打擊率1成54，且自8月19日的例行賽後就不曾開轟。

然而10日練習之後，貝茲談到大谷揮棒時表示，「他今天的打擊練習非常出色，在正式比賽前待在打擊籠裡練習時，也一直表現得很好。」至於如何找回好的打擊狀況？貝茲認為，關鍵在於大谷要找到讓自己覺得「就是這樣」的感覺。

精華 FAQ

  • 他是為了迎接國聯冠軍賽，針對釀酒人首戰先發米蕭洛斯基的火球做準備，透過發球機模擬高速球，讓眼睛與反應更快適應比賽節奏。

  • 球隊把發球機架在距離投手丘前約5公尺處，讓打者面對超過95英里速球；大谷後來還把距離縮短到8公尺，進一步模擬最快105.5英里的火球。

  • 貝茲表示大谷今天的打擊練習非常出色，正式比賽前在打擊籠裡的表現也一直很好，關鍵是讓他找到那種『就是這樣』的熟悉擊球感覺。

大谷翔平 MLB 道奇

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