MLB／白襪慘吞21K、村上宗隆4K 守護者晉ALCS對決光芒

村上宗隆吞4K，白襪淘汰。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 守護者靠威廉斯12K無失分好投與拉米瑞茲關鍵2分砲，以2：0擊敗白襪，完成2敗後連贏3場的逆轉，晉級美聯冠軍賽對決光芒。

守護者隊強投威廉斯（Gavin Williams）10日先發5.2局狂飆12次三振，只被揮出1支安打、無失分，看板球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）4局下轟出致勝兩分砲，終場以2：0擊敗白襪隊，分區系列賽2連敗後連贏3場，晉級美聯冠軍賽（ALCS），12日起對決美聯頭號種子光芒隊。

威廉斯主宰戰場，前5局只出現1次保送，直到6局上2出局才被提爾（Kyle Teel）揮出首支安打，威廉斯這半局另有1次保送、1次觸身球，在滿壘時退場，第2任投手薩布羅斯基（Erik Sabrowski）三振村上宗隆，化解全場最大危機。

拉米瑞茲連續兩天開轟，4局下面對白襪先發投手柏克（Sean Burke），在球數2好2壞後，把偏低78英里彈指曲球轟成右外野方向348英尺兩分砲，生涯季後賽第6轟為守護者打下江山。

守護者全場4名投手大演三振秀，一共投出21次三振，只被揮出3支安打，讓白襪一路掛零，成為大聯盟近9年季後賽首支在5戰3勝制2連敗後3連勝的球隊，村上、班奈坦迪（Andrew Benintendi）都是4次打數全部吞K；洋基隊2017年在分系列賽先輸兩場，再贏3場晉級美聯冠軍賽，當年苦主正是守護者前身印地安人隊。

國聯冠軍賽11日將在密爾瓦基開打，釀酒人隊以地主身分迎戰爭取世界大賽3連霸的道奇隊，美聯冠軍賽12日在佛州坦帕灣點燃戰火，光芒隊擁有主場優勢，守護者最近一次奪下世界大賽冠軍已是1948年，封王乾旱期長達78年。