MLB／道奇vs.釀酒人前2戰先發出爐 山本由伸投G2 教頭這樣說

山本由伸在國聯冠軍賽的先發順序調整到第2戰登板。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 道奇公布國聯冠軍賽前2戰先發，史庫柏扛首戰、山本由伸投第2戰，教頭表示此安排是為配合他的休息節奏並兼顧後續輪值。

國聯冠軍賽將在11日開打，道奇 隊首戰將在客場迎戰釀酒人隊，9日總教練羅伯茲（Dave Roberts）公布前兩戰的先發投手，一如外界預期，由塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）及山本由伸 先後上陣。

道奇日前在國聯分區系列賽以3：1擊敗勇士隊晉級，距離挑戰三連霸還差8勝，接下來在國聯冠軍賽與釀酒人正面交鋒，史庫柏繼續打頭陣。

史庫柏在對上勇士的首戰繳出6局7K失1分表現，國聯冠軍賽首戰則有望上演他與釀酒人「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）的強投對決。

至於山本由伸在國聯分區系列賽投第三戰，主投7局失1分，飆出10次三振，率隊奪勝，國聯冠軍賽的先發順序調整到第2戰登板。羅伯茲表示，考量他今年以來的休息安排，規劃他投第2、6戰的可行性，將移動日和比賽日程都考慮進去後，評估了什麼條件對他最有利，這樣的安排應該最合適。

依照道奇的規畫，史庫柏投完第一戰，有機會在休4天的狀況下再扛第5戰先發；山本由伸則是自分區系列賽第三戰後休5天再登板，對上釀酒人G2先發完後，也能維持休5天的節奏再投第6戰，避免他至今還未遇過的「投1休4」狀況。

本季山本由伸例行賽對戰釀酒人合計投13局僅失2分，去年國聯冠軍戰第2戰對釀酒人先發，則是曾演出9局完投勝，僅被敲3支安打，失1分。