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MLB／道奇先發4巨頭迎戰釀酒人 官網先發預測山本由伸投G2

記者葉姵妤／即時報導
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道奇隊投手山本由伸6日出賽照。(美聯社)
道奇隊投手山本由伸6日出賽照。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

道奇靠先發4巨頭在分區賽壓制勇士晉級後，官網預測國聯冠軍賽將由史庫柏領銜，山本由伸接第2戰，史奈爾與葛拉斯諾依序登板迎戰釀酒人。

道奇隊在國聯分區系列賽以3勝1敗擊敗勇士隊晉級，將在國聯冠軍賽對上釀酒人隊，大聯盟官網也先預測道奇「四大巨頭」的先發輪值安排，可望由史庫柏（Tarik Skubal）、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）依序登板。

道奇隊在國聯分區系列賽對戰勇士隊，先發4張王牌合計4場比賽負擔21.1局，失4分自責分，防禦率1.69，是今年季後賽各隊先發輪值中第二低，僅次於光芒隊先發投手群3戰、16.1局、責失3分，防禦率1.65的表現。

距離三連霸還差8勝，道奇隊接下來迎戰釀酒人隊。根據大聯盟官網記者的預測。第一戰依舊會交給史庫柏，他原本預計在分區系列賽第5戰先發，但道奇僅打4場就晉級，而下一戰有望面對釀酒人隊火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），上演兩屆賽揚強投與今年國聯賽揚獎熱門的強投對決。

山本由伸在分區系列賽擔任第3戰先發引發討論，而這樣的安排，也是道奇隊為了國聯冠軍賽的提前部署，讓他有機會在維持休息5天的節奏後，再扛國聯冠軍賽第2戰先發，且若是系列賽打到第6戰，他也還能在經過正常休息天數後再上陣。

史奈爾在分區系列賽第2戰僅投3.2局失1分責失，被敲3安、送出5次保送，經過較長的休息時間後，有機會在國聯冠軍賽第3戰先發。

第4戰則是交給葛拉斯諾，過去他在季後賽代表道奇隊登板，就是球隊的勝利保證，至今累積7勝0敗戰績。

精華 FAQ

  • 道奇4名先發在4場比賽共投21.1局，只失4分責失，自責分率僅1.69，整體壓制力極強，僅次於光芒隊，展現季後賽王牌陣容的價值。

  • 官網預測首戰由史庫柏登板，第2戰是山本由伸，第3戰為史奈爾，第4戰則交給葛拉斯諾，形成道奇季後賽的「四大巨頭」輪值安排。

  • 山本若在分區賽投第3戰，接著就能以休息5天的節奏出戰國聯冠軍賽第2戰；若系列賽打到第6戰，他也能按正常休息天數再度先發。

道奇 山本由伸 MLB

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