MLB／白襪前5局嗨唱歡送守護者 6局慘遭6分反噬 主場晉級夢碎

守護者隊巴札納8日敲出追平二壘打。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 白襪前5局靠守護者投手群保送連發取得領先，卻在第6局被對手灌進6分逆轉，最終以5：9落敗，系列賽被扳成2勝2敗。

唯一戰線仍在延續中的分區系列賽，白襪、守護者隊8日在第4戰上BB秀，兩隊投手合計17次四死球保送，守護者第六局灌進6分成為致勝大局，終場以9：5贏球，扳平2勝2敗，11日將回到克里夫蘭一戰定生死。

守護者先因投手群保送連發陷入苦戰，先發左投梅希克（Parker Messick）投2.1局失2分，出現4次保送，第三局一出局、二三壘有人時對瓦格斯（Miguel Vargas）、村上宗隆連兩保送，讓白襪擠回分數，守護者在此時換投，白襪高飛犧牲打再下一城。

守護者第五局剛靠貝利（Patrick Bailey）陽春砲、拉米瑞茲（José Ramírez）兩分砲，以3：2首度取得領先，投手群五局下又是單局4次四死球保送，白襪攻下2分，讓勝負天平再次倒向。

真正的戰線分水嶺出現在六局上，從馬丁尼茲（Angel Martínez）觸身球開始，守護者連續8棒上壘，巴札納（Travis Bazzana）先敲追平二壘打，貝利補上超前安，拉米瑞茲、德勞特（Chase DeLauter）、歐戴爾（Jo Adell）安打全數帶有打點，單局灌進6分底定勝負，白襪只能靠瓦格斯（Miguel Vargas）九局下陽春砲在臨到輸球前夕帶來一點安慰。

白襪主場特色之一是在客隊換投時播放「Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye」，向退場投手說再見，此役因主場球迷對120年來首次在家贏得季後系列賽的莫大期盼，加上前5局還處於領先，白襪球迷的歌聲也越發響亮，隨著戰局在第六局崩盤，主場氣氛急轉直下。

白襪前次在主場贏得季後系列賽已是1906年世界大賽第6戰，接下來120年，包含今年共11度征戰季後賽，還不曾在主場贏得晉級戰，隨著今天輸球，確定也無法在這輪系列賽圓夢，下一戰將前進客場尋求續命。