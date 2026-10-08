MLB／大聯盟擬推新賽制 例行賽縮短、季後賽可以挑對手

針對未來賽事，美國職棒大聯盟向球員工會提出新方案，包括例行賽縮短為154場，並調整季後賽結構，外卡系列賽和分區系列賽最高種子的隊伍將能挑選對手。圖為守護者隊三壘手拉米瑞茲(左)7日比賽中撲向本壘板得分。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： MLB向球員工會提出新賽制構想，包含2029年起例行賽減為154場、季後賽高種子可挑對手，並以更多休兵日與轉播設計提升10月賽事吸引力。

大聯盟 季後賽開打，針對未來季後賽的賽事，美國職棒大聯盟近期向球員工會提出新方案，包括例行賽縮短為154場，並調整季後賽結構，外卡系列賽和分區系列賽最高種子的隊伍將能挑選對手，希望讓10月的比賽更精彩。

在大聯盟提出的新方案中，自2029年球季開始，將例行賽恢復為154場，預定將每周一安排為休兵日（國定假日及特殊賽事除外），但將有一、兩場例外的比賽，進行全新的全國獨家轉播，藉此來提高賽事隊曝光，而周一有比賽的球隊就會在同一周的周四安排休兵日。

MLB 表示，即使例行賽縮短為154場，也不會因此調降球員薪資，獎金門檻、合約選擇權及類似條款，則會依比例調整。改為154場後，例行賽預定結束時間會比目前提早一周，但世界大賽第七戰結束的時間只會比現在晚兩天。

大聯盟也提出將季後賽賽制調整，外卡系列賽中，各聯盟的第3種子，將可以選擇與第5或第6種子交手，並在例行賽結束後立刻決定對手；分區系列賽則由各聯盟的第1種子選擇想要對戰的外卡系列賽勝隊，並在外卡系列賽結束後公布選擇。

在縮短例行賽後，分區系列賽從5戰3勝制改為7戰4勝制，將提高例行賽整體實力最強的球隊晉級聯盟冠軍賽的機會，季後賽期間也將增加休兵日，希望能轉播收視率。

季後賽也會採取分批開打的方式，避免目前同一天安排4場比賽時，必須在平日白天進行比賽的情況。至於聯盟冠軍賽也將在還未確定會開打的比賽（第5、6、7戰）前安排休兵日，確保關鍵的比賽不會和另一聯盟賽事撞期，並讓明星投手有再登板的機會。