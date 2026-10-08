MLB／30座球場有19座都會全壘打 馬恰多偏偏在主場打不夠遠飲恨

教士隊明星三壘手馬恰多（圖）轟出中外野方向深遠飛球，爆滿球迷準備迎接追平比數的兩分砲，竟被釀酒人外野手米契爾美技接殺。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 教士在分區系列賽第4戰於主場1：3不敵釀酒人，馬恰多8局下的深遠飛球被美技接殺，錯失扳平機會，系列賽也以1勝3敗遭淘汰。

教士隊在分區系賽毫無退路，7日在聖地牙哥 主場對釀酒人隊之戰8局下，明星三壘手馬恰多（Manny Machado）轟出中外野方向深遠飛球，爆滿球迷準備迎接追平比數的兩分砲，竟被釀酒人外野手米契爾（Garrett Mitchell）美技接殺，教士氣勢受挫，終場以1：3落敗，系列賽1勝3敗打包，官網形容：「有時季後賽 勝負往往只在毫釐之間。」

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教士打完前7局落後兩分，8局下塔提斯（Fernando Tatis Jr.）獲保送，馬恰多把釀酒人第3任投手烏里貝（Abner Uribe）100英里伸卡球轟向中外野方向，眼看就要飛上看台，他咬著口香糖吹起泡泡，扔下球棒準備繞壘，沒想到米契爾搶在看台上的球迷之前，在全壘打牆上方完成接殺，沒收這支可能改變結局的兩分砲。

大聯盟官方數字顯示，馬恰多這一球飛行距離406英尺，在大聯盟30座球場中的19座都會形成全壘打，但不包括教士主場沛可球場（Petco Park），終究未能飛越全壘打牆，也無法扭轉這場生死戰的局勢，他說：「真的很遺憾，那是一次精采的防守，我應該把球打得更有力。」

教士隊史首次連續3年打進季後賽、近7年5次晉級，還是無法奪下國聯冠軍，也從未在世界大賽封王，馬恰多說：「這種感覺很痛苦，我們奮戰整個球季，面對諸多挑戰也克服重重困難，此刻失利確實讓人難受。」

教士隊明星三壘手馬恰多轟出中外野方向深遠飛球，爆滿球迷準備迎接追平比數的兩分砲，竟被釀酒人外野手米契爾美技接殺（圖）。（美聯社）