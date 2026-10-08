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MLB／釀酒人3勝1敗淘汰教士 連兩年國聯冠軍賽對決道奇

記者藍宗標／即時報導
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釀酒人3局上靠米契爾（Garrett Mitchell）安打攻下第1分。（美聯社...
釀酒人3局上靠米契爾（Garrett Mitchell）安打攻下第1分。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

釀酒人作客以3:1擊敗教士，分區系列賽3勝1敗晉級，連2年在國聯冠軍賽對決道奇；教士則在關鍵一擊落空後遭淘汰。

國聯頭號種子釀酒人隊作客聖地牙哥，7日在分區系列賽第4戰頂住壓力，推出4名投手只讓教士隊揮出3支安打，終場以3：1獲勝，系列賽3勝1敗過關，確定連續兩年在國聯冠軍賽和道奇隊交手，7戰4勝制系列賽12日開打。

分區系列賽情勢逐漸明朗，道奇、光芒、釀酒人隊7日先後闖進聯盟冠軍賽，勇士、洋基、教士遭淘汰，白襪隊目前2勝1敗領先守護者隊，兩隊8日繼續在芝加哥進行系列賽第4戰。

釀酒人3局上靠米契爾（Garrett Mitchell）安打攻下第1分，教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）3局下轟出陽春砲追平比數；教士5局上再靠米契爾三壘打、喬里歐（Jackson Chourio）安打攻下1分超前比數，6局上連續兩支安打、高飛犧牲打進帳第4分，拉大成3：1領先。

教士8局下面對釀酒人第3任投手烏里貝（Abner Uribe），一度有機會改變命運，塔提斯獲保送，馬恰多（Manny Machado）轟出中外野方向深遠飛球，但在全壘打牆上方被米契爾接殺，原本追平比數的兩分砲消失，他回到休息室氣到猛摔打擊手套，教士終場也以兩分之差落敗。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

釀酒人最近9個球季8次晉級季後賽，2018年、去年都在國聯冠軍賽不敵道奇，尤其去年只打4場就遭清盤，隊史從未在國聯封王，唯一聯盟冠軍紀錄是1982年，當時隊史還是美聯時期，至今從未贏過世界大賽冠軍。

教士連續3年晉級季後賽，都無法打進國聯冠軍賽，隊史最佳表現仍是1984、1998年國聯冠軍，也沒贏過世界大賽。

精華 FAQ

  • 釀酒人此戰動用4名投手輪番壓制教士，全場只讓對手擊出3支安打，守住3:1勝果，並以分區系列賽3勝1敗晉級國聯冠軍賽。

  • 釀酒人確定連續2年闖進國聯冠軍賽，對手仍是道奇隊，兩隊將進行7戰4勝制對決，系列賽預定12日開打。

  • 8局下塔提斯獲保送後，馬恰多擊出深遠飛球，原本可能是追平2分砲，卻被米契爾在全壘打牆上方接殺，教士最終仍以2分之差落敗。

道奇 MLB 洋基

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