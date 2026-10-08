MLB／洋基球迷沒收沃爾普「全壘打」 官網形容30年前基特事件重演

球迷干擾接球。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 洋基在主場以3：4敗給光芒遭橫掃出局，6局下沃爾普原本的全壘打因球迷伸手干擾被改判二壘打，官網也聯想到1996年基特事件。

洋基 隊7日在紐約主場一路緊咬光芒隊，還是無法逆轉戰局，最後遭美聯救援王貝克（Bryan Baker）再見三振，在爆滿48865名球迷前以3：4落敗，分區系列賽3連戰打包，連續17年挑戰隊史第28座世界冠軍失利，6局下還出現球迷干擾比賽的插曲。

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洋基先發投手弗里德（Max Fried）6局上被梅薩（Victor Mesa Jr.）轟出兩分砲，變成2：4落後；洋基6局下2出局一壘有人時，沃爾普（Anthony Volpe）從賈克斯（Griffin Jax）的手中揮出左外野深遠飛球，裁判第一時間判定全壘打，形成4：4平手。

梅薩在全壘打牆前跳起來準備接球時，發現小白球突然消失，示意看台上的球迷影響守備；裁判立即檢視重播畫面，證實球迷伸出雙手搶球，這一球並未過牆，因此改判1分打點二壘打，沃爾普今年季後賽首轟消失。

大聯盟官網指出，這一幕很難不讓人聯想到季後賽史上最著名的場面之一，1996年10月10日美聯冠軍賽首戰，洋基球星基特（Derek Jeter）8局下轟出右外野方向深遠飛球，看台上的12歲球迷邁爾（Jeffrey Maier）伸出手套撈球，右外野裁判還是判定全壘打，變成追平比數的一轟，洋基打到延長11局以5：4擊敗金鶯隊。

洋基當年一路挺進世界大賽擊敗勇士隊，奪下隊史第26冠，1998到2000年更是完成3連霸，最近一次封王2009年，接下來17年歷經13次季後賽未再奪冠。