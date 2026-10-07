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MLB／光芒暌違6年重返美聯冠軍賽 洋基3連敗分區系列賽最慘球隊

記者藍宗標／即時報導
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美聯頭號種子光芒隊7日6局上靠4棒梅薩關鍵兩分砲打下江山，分區系列賽3連勝挺進美...
美聯頭號種子光芒隊7日6局上靠4棒梅薩關鍵兩分砲打下江山，分區系列賽3連勝挺進美聯冠軍賽。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

光芒靠梅薩6局上關鍵兩分砲以4：3力退洋基，系列賽3連勝晉級美聯冠軍賽；洋基則苦吞3連敗出局，創下分區系列賽最慘結局。

美聯頭號種子光芒隊氣勢驚人，完全不讓洋基隊有任何翻盤機會，7日6局上靠4棒梅薩（Victor Mesa Jr.）關鍵兩分砲打下江山，終場以4：3獲勝，分區系列賽3連勝挺進美聯冠軍賽，下個對手將是白襪、守護者隊的勝隊。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

聯盟冠軍賽已有道奇、光芒晉級，這是光芒在2020年世界大賽不敵道奇後，近6年首次打進美聯冠軍賽，全力爭取隊史首座世界大賽冠軍。

光芒打線面對洋基先發投手弗里德（Max Fried），3局上展開首波攻勢，靠3支安打攻下全場第1分，4局上再靠維拉德（Ryan Vilade）全壘打攻下第2分；洋基緊咬不放，3、4局下也從光芒先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez）各得1分，追成2：2平手。

光芒6局上攻勢再起，2出局後卡米奈羅（Junior Caminero）揮出安打，梅薩（Victor Mesa Jr.）轟出兩分砲，生涯季後賽首轟成為致勝一擊，弗里德投5.2局失4分吞敗。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

洋基6局下隆巴德（George Lombard Jr.）獲保送，2出局一壘有人時，沃爾普（Anthony Volpe）揮出左外野方向深遠飛球，原本判定全壘打，洋基追成4：4平手；裁判檢視重播畫面後發現，梅薩在全壘打牆前跳起來準備接球時，看台上的球迷伸手干擾守備，小白球並未過牆，因此改判1分打點二壘打，洋基3：4落後，最後3局攻勢無法得分，結束季後賽之旅。

洋基繼勇士隊之後，成為分區系列賽第2支遭淘汰的球隊，也是唯一3連敗出局的球隊，隊史最近一座世界大賽冠軍停在2009年，接下來17個球季歷經13次季後賽，只在前年奪下美聯冠軍，最後在世界大賽1勝4敗不敵道奇。

精華 FAQ

  • 光芒在6局上靠Victor Mesa Jr.轟出兩分全壘打拿下致勝分，這一棒也是他生涯季後賽首轟，直接幫助球隊以4：3擊敗洋基，完成分區系列賽3連勝。

  • 洋基原本以為Volpe的深遠飛球是全壘打，但重播顯示球迷在牆邊伸手干擾守備，球其實沒有過牆，因此裁判改判為1分打點二壘打，洋基仍以3：4落後。

  • 洋基成為分區系列賽第2支遭淘汰的球隊，也是唯一以3連敗出局的隊伍；他們的世界大賽冠軍仍停在2009年，近年雖多次進季後賽，仍未能重返冠軍。

洋基 MLB 道奇

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