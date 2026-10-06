MLB／洋基守備崩盤單場4失誤 連輸光芒2場快要放假了
洋基在美聯分區系列賽第2戰守備崩盤，單場4失誤送分，最後以2：5不敵光芒，系列賽連敗0勝2敗，距離遭淘汰只剩一步。
AI摘要
文章摘要整理：
洋基在美聯分區系列賽第2戰守備崩盤，單場4失誤送分，最後以2：5不敵光芒，系列賽連敗0勝2敗，距離遭淘汰只剩一步。
洋基隊5日打出荒腔走板的一戰，單局3失誤、單場4失誤，內野僅一壘手沒有失誤，兩個發生失誤的半局都掉分，最終以2：5輸給光芒隊，在美聯分區系列賽連吞2敗，距離淘汰只差一步。
洋基一局下就有動盪開局，三壘手麥克馬洪（Ryan McMahon）接球失誤、二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）傳球失誤，再到捕手威爾斯（Austin Wells）妨礙打擊，該局3失誤僅失1分收場，算是不幸中的大幸。
洋基雖在第四局由萊斯（Ben Rice）陽春砲追平，但隨即在五局下崩盤，先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler）被連敲2安，希克斯（Liam Hicks）先以滾地球送回光芒超前分，辛普森（Chandler Simpson）擊出游擊方向滾地球，游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）漏了一下，光芒再跑回1分，這個play從一開始內野安打改記失誤、再改記野手選擇。
守備狂扯後腿，斯萊特勒留下4.1局投球退場，而洋基的失誤秀還沒結束，德魯卡（Jonny DeLuca）也挑戰游擊防區，隆巴德再次暴傳，正式搭上失誤列車，光芒幸運獲得延續攻勢的機會，帕拉西奧斯（Richie Palacios）補上兩分打點安打，擴大為5：1領先。
萊斯第八局再敲陽春砲、單場雙響砲，拯救不了洋基，全隊4支安打，和失誤一樣多。
洋基全場出現4次失誤，且內野除了1壘手外幾乎都出包，開局就連續失誤，讓球隊在防守端完全失去穩定性。 洋基在第1局與第5局的失誤半局都失分，光芒靠著滾地球推進、游擊防區失誤與適時安打，一口氣把比數拉開到5：1。 萊斯雖敲出單場雙響砲，但全隊只有4支安打，攻勢不夠串連，加上守備頻頻送分，最終仍以2：5吞敗，系列賽陷入絕境。
精華 FAQ
洋基全場出現4次失誤，且內野除了1壘手外幾乎都出包，開局就連續失誤，讓球隊在防守端完全失去穩定性。
洋基在第1局與第5局的失誤半局都失分，光芒靠著滾地球推進、游擊防區失誤與適時安打，一口氣把比數拉開到5：1。
萊斯雖敲出單場雙響砲，但全隊只有4支安打，攻勢不夠串連，加上守備頻頻送分，最終仍以2：5吞敗，系列賽陷入絕境。
上一則