MLB／洋基守備崩盤單場4失誤 連輸光芒2場快要放假了

洋基隊5日防守接連發生失誤，導致輸球。圖為洋基二壘手奇森姆(左)觸殺對手。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 洋基在美聯分區系列賽第2戰守備崩盤，單場4失誤送分，最後以2：5不敵光芒，系列賽連敗0勝2敗，距離遭淘汰只剩一步。

洋基 隊5日打出荒腔走板的一戰，單局3失誤、單場4失誤，內野僅一壘手沒有失誤，兩個發生失誤的半局都掉分，最終以2：5輸給光芒隊，在美聯分區系列賽連吞2敗，距離淘汰只差一步。

洋基一局下就有動盪開局，三壘手麥克馬洪（Ryan McMahon）接球失誤、二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）傳球失誤，再到捕手威爾斯（Austin Wells）妨礙打擊，該局3失誤僅失1分收場，算是不幸中的大幸。

洋基雖在第四局由萊斯（Ben Rice）陽春砲追平，但隨即在五局下崩盤，先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler）被連敲2安，希克斯（Liam Hicks）先以滾地球送回光芒超前分，辛普森（Chandler Simpson）擊出游擊方向滾地球，游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）漏了一下，光芒再跑回1分，這個play從一開始內野安打改記失誤、再改記野手選擇。

守備狂扯後腿，斯萊特勒留下4.1局投球退場，而洋基的失誤秀還沒結束，德魯卡（Jonny DeLuca）也挑戰游擊防區，隆巴德再次暴傳，正式搭上失誤列車，光芒幸運獲得延續攻勢的機會，帕拉西奧斯（Richie Palacios）補上兩分打點安打，擴大為5：1領先。

萊斯第八局再敲陽春砲、單場雙響砲，拯救不了洋基，全隊4支安打，和失誤一樣多。