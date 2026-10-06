MLB／打擊陷低潮 道奇教頭不排除把大谷棒次再往後挪
大谷翔平持續陷入打擊低潮，道奇總教練羅伯茲表示不排除再調整其棒次，並會先與他溝通；面對左投塞爾，先發打線也可能同步更動。
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大谷翔平持續陷入打擊低潮，道奇總教練羅伯茲表示不排除再調整其棒次，並會先與他溝通；面對左投塞爾，先發打線也可能同步更動。
道奇隊挑戰三連霸之路，還在等待大谷翔平甦醒，延續季末的打擊低潮，他在系列賽前兩戰合計8打數敲2支一壘打，已經48天沒有全壘打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）不諱言，有在考慮把大谷的棒次往後調整，「如果最終決定這麼做，我會好好先跟他溝通。」
大谷從2024年加入道奇以來，季後賽先發棒次不是第一棒就是第二棒，但今年全季受到傷勢困擾，打擊手感每況愈下，羅伯茲也坦言他的狀態不在100%，今天在記者會上被問到是否考慮調動大谷棒次，坦言有這個可能性。
羅伯茲表示，「我有在思考，他已經從第一棒改打第二棒了，但是不是再往後排？我對此抱持開放態度。」
他進一步表示，「如果決定這麼做，我會先跟翔平溝通，向他說明為何這樣做。重點是，每次與他的對話，他都抱持一樣態度，就是只要對球隊有利，他都會全力支持。」
勇士明天推出左投塞爾（Chris Sale），羅伯茲表示，考慮納入面對左投表現出色的K.赫南德茲（Kiké Hernández）、羅哈斯（Miguel Rojas），而這也意味對戰塞爾成績不佳的孟西（Max Muncy）、艾德曼（Tommy Edman）可能退出先發打線。
他在系列賽前2戰8打數僅敲出2支一壘打，且已經48天沒有全壘打，延續季末的打擊低潮。羅伯茲因此坦言，正考慮把他的棒次再往後調整。 羅伯茲表示自己對此持開放態度，認為大谷目前已從第1棒改打第2棒，仍可能再往後排。若最終決定調整，他會先和大谷說明原因再做安排。 羅伯茲提到，可能加入面對左投表現較好的K.赫南德茲與羅哈斯，藉此強化打線對戰塞爾的效果。相對地，孟西與艾德曼則可能退出先發名單。
精華 FAQ
他在系列賽前2戰8打數僅敲出2支一壘打，且已經48天沒有全壘打，延續季末的打擊低潮。羅伯茲因此坦言，正考慮把他的棒次再往後調整。
羅伯茲表示自己對此持開放態度，認為大谷目前已從第1棒改打第2棒，仍可能再往後排。若最終決定調整，他會先和大谷說明原因再做安排。
羅伯茲提到，可能加入面對左投表現較好的K.赫南德茲與羅哈斯，藉此強化打線對戰塞爾的效果。相對地，孟西與艾德曼則可能退出先發名單。
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