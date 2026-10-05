我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前牧師為情婦殺妻 遭判無期徒刑定讞 落淚仍堅稱無辜

杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀 卻因有1身分能一路過關

MLB／白襪開賽遇亂流險勝 距離暌違21年的美聯冠軍賽只差一步

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白襪隊投手柏克6日作為第三任投手登板，一口氣吃下5.1局，僅被敲1安打、失1分，...
白襪隊投手柏克6日作為第三任投手登板，一口氣吃下5.1局，僅被敲1安打、失1分，送出6次三振。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

白襪在分區系列賽再以4：3擊敗守護者，靠中段反攻逆轉並取得2勝0敗，季後賽4勝0敗，距離暌違21年的美聯冠軍賽僅差1勝。

白襪隊今天再以4：3擊敗守護者隊，在分區系列賽取得2勝0敗，距離21年來首度進軍美聯冠軍賽只差一步，後天將回到自家主場作戰，瞄準鎖定晉級門票。

白襪此役從「煮粥」（形容防守糟糕，像是亂成一鍋粥）開局，開門投手凱伊（Anthony Kay）一局上被史蒂文關（Steven Kwan）敲安、保送拉米瑞茲（José Ramírez）保送開路，只負責0.1局就退場，紐康柏（Sean Newcomb）接手先敬遠歐戴爾（Jo Adell），成功製造洛爾（Nathaniel Lowe）擊出內野高彈跳球，但紐康柏傳一壘失誤，讓守護者一口氣跑回2分。

白襪先在第四局靠村上宗隆適時安打追回1分，第六局蒙哥馬利（Braden Montgomery）兩分打點二壘打逆轉戰局，麥德羅斯（Chase Meidroth）安打擴大為4：2領先。

守護者第八局歐戴爾在一壘有人時掃向中左外野，打在高聳的牆面後反彈，這球飛行距離413呎，在大聯盟球場有19座會出牆，形成追平兩分砲，但不包括守護者主場進步球場，這支三壘打只能幫助守護者追近到1分差。

白襪此役的「真先發」柏克（Sean Burke），作為第三任投手登板，一口氣吃下5.1局，僅被敲1安打、失1分，送出6次三振，一度讓守護者13上13下，投出不可思議的一戰。

白襪在外卡系列賽2連勝淘汰太空人隊，進入分區賽後也以2連勝開局，目前累積季後賽4勝0敗，距離美聯冠軍賽只差1勝。隊史前一次打進聯盟冠軍賽已是2005年，該年最終在世界大賽直落四擊敗太空人奪冠。

精華 FAQ

  • 白襪此役以4：3險勝守護者，系列賽累積取得2勝0敗，已在分區系列賽握有明顯優勢，下一戰將回到主場尋求晉級。

  • 白襪先發投手凱伊只投0.1局就退場，接替的紐康柏又因傳一壘失誤，加上守護者連續製造上壘機會，讓對手首局先拿下2分。

  • 白襪目前在季後賽累積4勝0敗，只差1勝就能晉級美聯冠軍賽；隊史前一次打進聯盟冠軍賽是2005年，當年還一路奪下世界大賽冠軍。

上一則

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

延伸閱讀

MLB／美聯第6種子白襪淘汰太空人 近21年首次在季後賽贏得系列賽

MLB／美聯第6種子白襪淘汰太空人 近21年首次在季後賽贏得系列賽
MLB／村上宗隆季後賽首轟 致勝2分砲領軍白襪KO守護者

MLB／村上宗隆季後賽首轟 致勝2分砲領軍白襪KO守護者
MLB／道奇3轟攻下5分、史庫柏優質先發 分區系列賽首戰擊敗勇士

MLB／道奇3轟攻下5分、史庫柏優質先發 分區系列賽首戰擊敗勇士

MLB／15敗畢比優質先發助守護者分區封王 送白襪去打外卡賽

MLB／15敗畢比優質先發助守護者分區封王 送白襪去打外卡賽

熱門新聞

當地時間9月29日，在愛知·名古屋亞運會田徑項目混合4X100米接力決賽中，中國隊獲得冠軍。中國選手陳妤頡在頒獎儀式後慶祝自己在本屆亞運會上斬獲三枚金牌。（新華社）

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

2026-09-29 14:17
哈蘭德在今年世界盃足球賽成為挪威英雄。（路透）

哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」

2026-10-03 00:18
當地時間9月28日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽獲得亞軍。（新華社）

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

2026-09-28 12:23
10月5日，在北京舉行的2026年WTT中國大滿貫賽女單1/32決賽中，中國選手孫穎莎3比1勝中國台北選手葉伊恬，晉級32強。 （中新社）

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

2026-10-05 15:32
中國隊主教練邵佳一。（新華社檔案照）

中國男足0：5慘敗巴勒斯坦 韓媒嘲：這樣還想去世界盃？

2026-10-02 18:32
當地時間9月28日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，林詩棟戰勝王楚欽，奪得金牌。圖為林詩棟（右）、王楚欽在頒獎儀式上。 （中新社）

剛奪亞運金銀牌 王楚欽、林詩棟因傷退出WTT中國大滿貫賽

2026-09-30 13:47

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞