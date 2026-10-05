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MLB／勇士教頭用贏球反擊外界質疑 塞爾、山本由伸第3戰硬碰硬

記者藍宗標／即時報導
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勇士隊在分區系列賽第2戰以3：2擊敗道奇隊，帶著1勝1敗離開洛杉磯，勇士官網形容...
勇士隊在分區系列賽第2戰以3：2擊敗道奇隊，帶著1勝1敗離開洛杉磯，勇士官網形容總教練魏斯（Walt Weiss）用比賽結果強力反擊外界的質疑。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

勇士在分區系列賽第2戰靠牛棚車輪戰擊敗道奇，帶著1勝1敗回到亞特蘭大，魏斯也以實際勝利回應外界對塞爾調度與投手安排的質疑。

勇士隊4日動用6名投手應戰，在分區系列賽第2戰以3：2擊敗道奇隊，帶著1勝1敗離開洛杉磯，勇士官網形容總教練魏斯（Walt Weiss）用比賽結果強力反擊外界的質疑。

勇士把左投塞爾（Chris Sale）保留到系列賽第3戰再上，官網指出，魏斯賽前努力解釋，為何決定讓這位已顯疲態的37歲老將多休幾天，強調「我們非常了解自己」，幾個小時後球隊贏球做出最有力的回擊，無論是關於塞爾的安排，還是調度投手群決策，對他都已無可指摘。

柯爾（Ray Kerr）4日再次展現「開門投手」的出色表現，芬特斯（Didier Fuentes）後援3.2局失1分，伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）只投3球救援成功；官網特別提到，由於不得不嚴重依賴後援投手，魏斯的壓力愈來愈大，但他成功調度拿下27個出局數，應會感到極大滿足。

官網指出，勇士輸掉系列賽首戰後，或許有人認為球隊已無勝算，但現在戰成平手局面，且勇士將回亞特蘭大主場，接下來兩場比賽將擁有兩大先發投手塞爾、馬勒（Tyler Mahle）。

塞爾6日在主場登板，道奇派出山本由伸應戰，勇士開路先鋒包德溫（Drake Baldwin）說：「回到亞特蘭大，全隊都感到非常興奮。只要塞爾站上投手丘，我們就信心十足。」

精華 FAQ

  • 勇士4日動用6名投手應戰，最終以3：2擊敗道奇，將分區系列賽戰成1勝1敗。這場勝利也讓球隊帶著平手戰局回到亞特蘭大主場。

  • 魏斯賽前解釋，塞爾已顯疲態，因此希望讓這位37歲老將多休幾天再登板。外界主要質疑的是塞爾的出賽安排，以及他對整體投手調度的決策。

  • 第3戰將由塞爾對上道奇的山本由伸。勇士回到亞特蘭大後，接下來兩場比賽還握有塞爾與馬勒兩大先發，球員也對主場作戰充滿信心。

道奇 洛杉磯 山本由伸

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