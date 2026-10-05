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MLB／教士晉級NLCS機率只剩8%？洋基9年前示範大逆轉戲碼

記者藍宗標／即時報導
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從過去季後賽相關數據看來，釀酒人闖進國聯冠軍賽（NLCS）的機率高達92%。（路...
從過去季後賽相關數據看來，釀酒人闖進國聯冠軍賽（NLCS）的機率高達92%。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

釀酒人靠喬里歐9局下再見安打擊敗教士，依季後賽歷史數據顯示晉級NLCS機率達92%，而教士若無法連勝逆轉，恐連3年無緣國聯冠軍賽。

釀酒人隊4日在分區系列賽以4：3擊敗教士隊，開路先鋒喬里歐（Jackson Chourio）9局下揮出兩分打點再見安打，成為贏球最大功臣，從過去季後賽相關數據看來，釀酒人闖進國聯冠軍賽（NLCS）的機率高達92%，最快6日就可晉級。

喬里歐在9局下2出局滿壘時，把教士終結者米勒（Mason Miller）的101.3英里速球打向中外野落地，成為史上第3支季後賽再見安打，他說：「很高興能在那一刻擊出那支安打，家人就在看台上，我要把這支安打獻給他們。」

過去季後賽5勝3勝制系列賽，取得2勝領先的球隊，最終贏得系列賽的機率是89%（93次有83次勝出），而在現行「2-2-1」賽制的分區系列賽，主場搶下前兩勝的球隊更是高達92%（36次有33次勝出）；最近5戰3勝制系列賽2連敗後3連勝的球隊是洋基，2017年分區系列賽逆轉勝守護者隊前身印地安人，晉級美聯冠軍賽。

釀酒人近9年8次挺進季後賽，過去7次只有兩次闖進國聯冠軍賽，2018年和去年都輸道奇隊，隊史從未在國聯封王，中外野手米契爾（Garrett Mitchell）堅信今年一定會改變局面，他說：「就算只剩最後1個出局數，我們依然保有機會，這種感覺截然不同。」

喬里歐也說：「我們是一支從不退縮的球隊，面對挑戰絕不退縮，而且樂於迎接這種時刻。我們會繼續前行，並為每一個機會全力奮戰。」

教士擁有分區系列賽第3、4場主場，已經完全沒有退路，如果無法3連勝挽回戰局，將是連續3年在季後賽挑戰國聯冠軍賽失利。

精華 FAQ

  • 釀酒人由開路先鋒喬里歐在9局下、2出局滿壘時，面對101.3英里的速球敲出兩分打點再見安打，以4：3氣走教士，成為全場最大功臣。

  • 因為過去季後賽5勝3勝制系列賽中，取得2勝領先的球隊有89%最終晉級；若是分區系列賽前兩戰都在主場拿下，晉級率更高達92%。

  • 教士已經沒有退路，還握有第3、4場主場必須力拚3連勝才能翻盤；若無法逆轉，將連續3年在季後賽挑戰國聯冠軍賽失敗。

洋基 MLB 季後賽

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