MLB／忍住不用塞爾 勇士牛棚車輪戰逼平道奇 關鍵G3滿血抗衡山本

第五局兩出局後哈里斯（Michael Harris II）敲三壘打。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 勇士隊在未啟用塞爾的情況下，以牛棚車輪戰3：2擊敗道奇，將分區系列賽扳成1勝1敗，下一戰將由塞爾對決山本由伸。

有自己表態能投的塞爾（Chris Sale）可用，勇士隊卻決定再打牛棚車輪戰，大膽出牌以3：2擊敗道奇 隊，在分區系列賽扳成1勝1敗，接下來關鍵第3戰移師亞特蘭大 ，勇士將由休滿4天的塞爾先發，面對山本由伸。

塞爾兩天前剛在外卡系列賽第3戰後援登板，投1.1局、21球，本人自認能扛4日一戰，但勇士教頭魏斯（Walt Weiss）有其他盤算，「他在兩場之間有場後援，我們不確定他能否在4日投出最佳狀態，但我們確定第三戰可以。」

決定等滿血塞爾，勇士4日再度啟用柯爾（Ray Kerr）擔任「開門投手」，先發2.2局無失分、送出4次三振，共面對道奇打線11人次，兩度解決大谷翔平，先是首局飆K，第三局再以內野飛球勝出後，留下一、二壘跑者退場，霍梅斯（Grant Holmes）接手讓史密斯（Will Smith）擊出三壘方向滾地球出局。

道奇由塞揚強投史奈爾（Blake Snell）先發，繳出3.2局失1分，首局因2安打、2保送丟掉分數，而道奇打線在第四局靠弗里曼（Freddie Freeman）陽春砲追平，但很快又讓勇士占據上風。

布比奇（Kris Bubic）第五局登板，兩出局後被哈里斯（Michael Harris II）敲三壘打，隨即出現暴投釀禍，勇士取得2：1超前，第七局再由哈里斯的二壘打送回保險分。

佐佐木朗希八局上登板連投兩保送，勇士短打推進二、三壘有人，道奇為了避免再失血，決定敬遠包德溫（Drake Baldwin）擠成滿壘，朗希關鍵時刻面對亞古納（Ronald Acuña Jr.），讓他擊出游擊方向滾地球形成雙殺，單局3保送、20球僅7好球仍安全下庄，續投第九局回穩，演出三上三下。

道奇九局下、兩出局孟西（Max Muncy）滿球數敲出陽春砲，迫使勇士換下已投3.2局、47球的芬特斯（Didier Fuentes），推出伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）面對代打德保拉（Josue De Paula），以界外飛球驚險收下勝利。