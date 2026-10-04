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MLB／忍住不用塞爾 勇士牛棚車輪戰逼平道奇 關鍵G3滿血抗衡山本

記者陳宛晶／即時報導
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第五局兩出局後哈里斯（Michael Harris II）敲三壘打。（美聯社）
第五局兩出局後哈里斯（Michael Harris II）敲三壘打。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

勇士隊在未啟用塞爾的情況下，以牛棚車輪戰3：2擊敗道奇，將分區系列賽扳成1勝1敗，下一戰將由塞爾對決山本由伸。

有自己表態能投的塞爾（Chris Sale）可用，勇士隊卻決定再打牛棚車輪戰，大膽出牌以3：2擊敗道奇隊，在分區系列賽扳成1勝1敗，接下來關鍵第3戰移師亞特蘭大，勇士將由休滿4天的塞爾先發，面對山本由伸。

塞爾兩天前剛在外卡系列賽第3戰後援登板，投1.1局、21球，本人自認能扛4日一戰，但勇士教頭魏斯（Walt Weiss）有其他盤算，「他在兩場之間有場後援，我們不確定他能否在4日投出最佳狀態，但我們確定第三戰可以。」

決定等滿血塞爾，勇士4日再度啟用柯爾（Ray Kerr）擔任「開門投手」，先發2.2局無失分、送出4次三振，共面對道奇打線11人次，兩度解決大谷翔平，先是首局飆K，第三局再以內野飛球勝出後，留下一、二壘跑者退場，霍梅斯（Grant Holmes）接手讓史密斯（Will Smith）擊出三壘方向滾地球出局。

道奇由塞揚強投史奈爾（Blake Snell）先發，繳出3.2局失1分，首局因2安打、2保送丟掉分數，而道奇打線在第四局靠弗里曼（Freddie Freeman）陽春砲追平，但很快又讓勇士占據上風。

布比奇（Kris Bubic）第五局登板，兩出局後被哈里斯（Michael Harris II）敲三壘打，隨即出現暴投釀禍，勇士取得2：1超前，第七局再由哈里斯的二壘打送回保險分。

佐佐木朗希八局上登板連投兩保送，勇士短打推進二、三壘有人，道奇為了避免再失血，決定敬遠包德溫（Drake Baldwin）擠成滿壘，朗希關鍵時刻面對亞古納（Ronald Acuña Jr.），讓他擊出游擊方向滾地球形成雙殺，單局3保送、20球僅7好球仍安全下庄，續投第九局回穩，演出三上三下。

道奇九局下、兩出局孟西（Max Muncy）滿球數敲出陽春砲，迫使勇士換下已投3.2局、47球的芬特斯（Didier Fuentes），推出伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）面對代打德保拉（Josue De Paula），以界外飛球驚險收下勝利。

精華 FAQ

  • 儘管塞爾自認可投，勇士仍選擇保留他。教頭魏斯認為他前役才後援21球，4日未必能達最佳狀態，因此決定讓他休滿4天，留到第3戰再先發應戰。

  • 勇士先由開門投手柯爾投2.2局無失分，接著霍梅斯、芬特斯與伊格列西亞斯輪番上陣。全隊以牛棚車輪戰壓制道奇，雖然9局下被孟西轟出陽春砲，仍守住3：2勝利。

  • 勇士贏下第2戰後把系列賽扳成1勝1敗，接下來第3戰移師亞特蘭大。屆時勇士將由休4天的塞爾先發，對上道奇的山本由伸，成為關鍵對決。

道奇 MLB 亞特蘭大

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