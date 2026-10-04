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MLB／差1好球…教士豪賭米勒關門2局失敗 喬里歐再見安助釀酒人2連勝

記者陳宛晶／即時報導
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教士隊4日派出最強終結者米勒（Mason Miller）負責6個出局數，離成功就...
教士隊4日派出最強終結者米勒（Mason Miller）負責6個出局數，離成功就差1顆好球。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

教士一度靠米勒關門看見勝利，卻在第九局失控連挨保送，最終遭喬里歐再見安打逆轉，釀酒人以4：3奪勝並在分區系列賽取得2勝0敗。

3：2領先，教士隊派出最強終結者米勒（Mason Miller）負責6個出局數，離成功就差1顆好球，九局下滿壘、兩出局，釀酒人隊喬里歐（Jackson Chourio）在球數2好2壞時一棒敲出再見安打，釀酒人以4：3贏球，在分區系列賽先握2勝0敗。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

教士3日輸掉首戰，4日為了扳平戰線有對策，總教練史丹曼（Craig Stammen）賽後證實，此役賽前就已在考慮，可能需要米勒負責6個出局數，而當時第八局輪到前段棒次，他們馬上就決定讓米勒提前上場，而他只用12球完成三上三下，讓教士堅定這項策略。

米勒第九局上演劇場，面對葉利奇（Christian Yelich）、弗里克（Sal Frelick）、桑契斯（Gary Sánchez）都投出保送，兩出局、滿壘碰上喬里歐，儘管只差1顆好球就能拿下勝利，5號位附近進壘的101.3哩直球，被他掃穿中間防線，一棒送回兩分終結戰線。

喬里歐說：「我們是一支永遠不會退縮的球隊，我們不畏懼挑戰，喜歡像這樣的時刻，會為了每個機會奮戰到底。」

釀酒人隊喬里歐（Jackson Chourio）在球數2好2壞時一棒敲出再見安打...
釀酒人隊喬里歐（Jackson Chourio）在球數2好2壞時一棒敲出再見安打。（美聯社）

米勒沒能完成交付給他的6個出局數，最終共耗40球，留下1.2局投球，被敲1安打、3保送丟掉2分，教士輸掉此戰後，將帶著0勝2敗絕境回到聖地牙哥。

精華 FAQ

  • 總教練史丹曼賽前就考慮過讓米勒負責6個出局數，因為面臨必須扳平系列賽的壓力，教士選擇提早動用最強終結者，希望靠他守住後段局數。

  • 他在第九局對葉利奇、弗里克和桑契斯連續投出保送，讓對手形成滿壘危機；兩出局後面對喬里歐，被打出中間方向再見安打，教士因此輸球。

  • 教士原本想靠這戰扳平戰線，卻在最後一局被逆轉，系列賽戰績變成0勝2敗，接下來必須回到聖地牙哥背水一戰，晉級壓力大幅升高。

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