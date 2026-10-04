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MLB／道奇教頭坦言處境相當有利 勇士投手群進入全員皆兵時刻

記者藍宗標／即時報導
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道奇總教練羅伯茲。（美聯社）
道奇總教練羅伯茲。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

勇士在國聯分區系列賽首戰輸給道奇後，晉級前景轉弱；道奇教頭羅伯茲自認處境有利，而勇士則面臨投手戰力不足、必須全員輪番上陣的局面。

勇士隊3日在國聯分區系列賽首戰以3：5不敵道奇隊，從過去相關數據看來，晉級國聯冠軍賽的機會恐怕只剩25%，勇士官網指出，系列賽首戰暴露先發投手深度不足的問題，如今已經正式進入「全員皆兵」的時刻。

勇士3日推出後援投手多德（Dylan Dodd）登板先發，早就做好車輪戰的準備，全場動用5名投手被揮出8支安打，包括4局下赫南德茲（Teoscar Hernandez）兩分砲，6局下塔克（Kyle Tucker）兩分砲、孟西（Max Muncy）陽春砲，終場以兩分之差落敗。

過去「2-2-1」賽制分區系列賽在主場拿下首勝的球隊，56隊有42隊闖進聯盟冠軍賽，晉級機率達75%，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「贏下首場比賽非常重要，明天第2戰將由史奈爾（Blake Snell）登板先發，第3戰還有山本由伸，我們的處境相當有利。」

勇士官網指出，其實從春訓第1周以來，投手陣容就一直捉襟見肘，3戰2勝制國聯外卡系列賽前兩戰，兩名先發投手按照正常輪值出賽，第3場由後援投手扛起先發任務（2勝1敗淘汰費城人隊），3日對道奇之戰投手群表現不佳導致失利，「這不禁讓人質疑，投手戰力是否足以贏得這輪系列賽？」

勇士還未正式公布第2戰先發投手，總教練魏斯（Walt Weiss）表示，還有塞爾（Chris Sale）、馬勒（Tyler Mahle）可用，明天牛棚將可獲得充分休息，投手群戰力非常充足，一點也不擔心。

勇士捕手包德溫（Drake Baldwin）說：「全力爭取每場比賽勝利，但面對5場賽制的系列賽，戰術考量會更多一些，也擁有更多時間扭轉局勢，明天一切從零開始。」

精華 FAQ

  • 勇士首戰以3：5不敵道奇後，根據過往相關數據，晉級國聯冠軍賽的機率只剩25%。在系列賽先失一城的情況下，接下來每一戰都更顯關鍵。

  • 羅伯茲指出，贏下首戰非常重要，而道奇接下來第2戰將由史奈爾先發、第3戰還有山本由伸可用，在先取得1比0領先後，系列賽主導權明顯在道奇手上。

  • 勇士從春訓以來投手陣容就不算完整，首戰又暴露深度不足問題，因此已進入全員皆兵模式；雖然第2戰先發未定，但球隊表示塞爾、馬勒都可出手支援。

道奇 MLB

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