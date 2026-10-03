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MLB／洋基遭光芒完封 威爾斯要命跑壘 教頭：更大問題是打線

記者陳宛晶／即時報導
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洋基隊捕手威爾斯（Austin Wells）。(美聯社)
洋基隊捕手威爾斯（Austin Wells）。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

洋基在分區系列賽首戰0：1不敵光芒，威爾斯的冒進跑壘成為焦點，但總教練布恩直言，球隊更大的問題其實是打線整場遭到壓制。

洋基隊今天在分區系列賽首戰以0：1遭到光芒隊完封，全場只擠出1支安打，還馬上在三壘出局，威爾斯（Austin Wells）的跑壘飽受檢討，總教練布恩（Aaron Boone）坦言那是明顯的失誤，威爾斯指出，自己在繞過二壘後才注意到三壘指導教練的「紅燈」。

光芒先發投手拉穆森（Drew Rasmussen）此役繳出8局無失分好投，前7局僅因2次保送造成上壘，無安打局面直到第八局、兩出局才被打破，威爾斯敲出二壘打，但他腦中想的是三壘，光芒回傳球早了好幾步抵達，成為讓全場傻眼的出局數。

重播畫面顯示，右外野手梅薩（Victor Mesa Jr.）傳球出手時，威爾斯甚至還沒踏上二壘壘包，三壘指導教練也做出「stop」手勢，他卻帶著爆棚勇氣再闖三壘。

威爾斯表示，「你只能承擔風險，很顯然我當時所冒的險是錯的，如果問重來一次我會不會跑三壘，我無法回答，因為情況已經不一樣。」他指出，自己當時只是希望可以幫球隊創造機會，繞過二壘後才注意到壘指手勢，「我當時已經決定要跑了，而對手兩次出色的傳球逮到了我。」

「確實不是一個好的決定。」布恩表示，不確定威爾斯是不是在跑過一壘、二壘之間時看到什麼，讓他決定要跑，但最終結果就是失誤。布恩也強調，此役更大的問題是打線遭到拉穆森封鎖。

精華 FAQ

  • 洋基在分區系列賽首戰以0：1遭光芒完封，全場只敲出1支安打，攻擊端幾乎沒有製造威脅，整體火力明顯被對手先發投手拉穆森壓制。

  • 威爾斯敲出二壘打後想趁機衝三壘，但三壘指導教練已亮出停止手勢，他仍繼續跑壘，結果被光芒快速回傳刺殺在三壘前，成為比賽焦點。

  • 布恩承認威爾斯的跑壘是明顯失誤，也不算好決定；不過他更強調，洋基真正的大問題是整條打線被拉穆森封鎖，無法有效製造得分機會。

MLB 洋基

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