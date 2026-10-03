我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

咖啡別空腹喝 醫師推薦搭配3種食物「穩定血糖、更耐餓」

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

MLB／華氏105度飆出101.1英里火球 史庫柏提醒球迷多喝水

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
道奇投手史庫柏。（美聯社）
道奇投手史庫柏。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

史庫柏在高溫環境下壓制勇士，繳出6局失1分、飆速101.1英里的火球表現，助道奇5：3贏得分區系列賽首戰並搶得晉級優勢。

道奇隊挑戰世界大賽3連霸，今天順利跨出第一步，史庫柏（Tarik Skubal）在酷熱天氣下投球，先發6局只被揮出兩支安打、失1分，領軍道奇5：3擊敗勇士隊，搶下5戰3勝制分區系列賽首勝，根據過去相關數字，贏得系列賽的機率達73%。

道奇球場今天開賽時，氣溫達到華氏100度、換算攝氏38度，史庫柏依然表現神勇，1局上被勇士開路先鋒包德溫（Drake Baldwin）揮出一壘打後，連續解決15名打者，投出7次三振，直到6局上才被首名打者墨菲（Sean Murphy）轟出陽春砲，以優質內容奪下個人生涯季後賽第3勝。

史庫柏展現出驚人威力，第4局面對萊利（Austin Riley）飆出101.1英里（ 162.7公里）速球，創下個人本季最快球速紀錄，這場比賽速球平均達到98.1英里也是今年最猛，一共使用5種球路，每種至少讓打者揮空一次。

道奇球場今天湧進爆滿50194名球迷觀戰，官網誇張形容史庫柏在烈日之下，前5局投球顯得游刃有餘，幾乎「連汗都沒有流」，他說：「走上球場的感覺太棒了，boos（噓聲）和Skub（史庫柏的暱稱）聽起來很像，能在球迷面前亮相真的很有趣；氣溫高達華氏105度，現場卻有5萬名觀眾，這種氣氛真的很棒，希望大家多喝水並做好防曬。」

官網指出，歷史數據站在道奇這邊，他們正向世界大賽史上第5次3連霸的目標發起衝擊，在所有5戰3勝制系列賽首戰獲勝的球隊，最終過關機率73%（160次有116次），而在現行「2-2-1」賽制的分區系列賽，主場拿下首戰的球隊最終勝出的機率75%（56次有42次）。

精華 FAQ

  • 他在華氏100度以上的酷熱中先發6局，只被敲2安打、失1分，送出7次三振，幫助球隊以5：3擊敗勇士，拿下5戰3勝制系列賽首勝。

  • 他第4局對萊利投出101.1英里速球，刷新個人本季最快球速，整場平均球速達98.1英里，且使用5種球路，每種都能讓打者揮空至少1次。

  • 道奇先在主場搶下分區系列賽首戰，依歷史數據，贏得5戰3勝制首戰的球隊最終過關率約73%，主場拿首勝的分區系列賽隊伍勝率也達75%。

MLB 道奇 道奇球場

上一則

網球／辛納膝傷未癒退出上海大師賽 溫網後再也沒參賽過

延伸閱讀

MLB／道奇3轟攻下5分、史庫柏優質先發 分區系列賽首戰擊敗勇士

MLB／道奇3轟攻下5分、史庫柏優質先發 分區系列賽首戰擊敗勇士

MLB／席茲把100.8英里火球轟成2分砲 教士復仇成功淘汰小熊

MLB／席茲把100.8英里火球轟成2分砲 教士復仇成功淘汰小熊
MLB／加盟道奇最慘失分 史庫柏靠隊友仍奪4連勝

MLB／加盟道奇最慘失分 史庫柏靠隊友仍奪4連勝
MLB／村上宗隆季後賽首轟 致勝2分砲領軍白襪KO守護者

MLB／村上宗隆季後賽首轟 致勝2分砲領軍白襪KO守護者

熱門新聞

當地時間9月29日，在愛知·名古屋亞運會田徑項目混合4X100米接力決賽中，中國隊獲得冠軍。中國選手陳妤頡在頒獎儀式後慶祝自己在本屆亞運會上斬獲三枚金牌。（新華社）

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

2026-09-29 14:17
當地時間9月28日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽獲得亞軍。（新華社）

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

2026-09-28 12:23
張本智和（左）/筱冢大登在比賽中。 （中新社）

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

2026-09-27 12:13
哈蘭德在今年世界盃足球賽成為挪威英雄。（路透）

哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」

2026-10-03 00:18
吉賽兒邦臣與湯姆布雷迪曾是人人稱羨的一對。（美聯社）

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

2026-09-26 23:20
中國選手吳豔妮在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米欄決賽中，為中國隊摘得銅牌。（新華社）

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

2026-09-27 12:00

超人氣

更多 >
哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」

哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
萬物齊漲 全美最大吃到飽餐廳「黃金牧場」生存有術

萬物齊漲 全美最大吃到飽餐廳「黃金牧場」生存有術