MLB／村上宗隆季後賽首轟 致勝2分砲領軍白襪KO守護者

日本重砲村上宗隆4局上轟出兩分全壘打。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 村上宗隆在美聯分區系列賽首戰轟出季後賽首支全壘打，率白襪以3：0完封守護者，搶下系列賽首勝。

白襪隊今天作客克利夫蘭，對守護者隊展開美聯分區系列賽首戰，日本重砲村上宗隆4局上轟出兩分全壘打，季後賽 首轟成為致勝一擊，幫助白襪3：0獲勝，搶下5戰3勝制第1勝。

村上在外卡系列賽對太空人 隊兩場比賽8打數1安打，未有長打表現，吞下5次三振，今天4局上面對守護者先發投手梅西克（Parker Messick），轟出右外野方向440英尺兩分砲，全場4打數2安打、被三振兩次，成為贏球大功臣。

白襪7局上再靠蒙哥馬利（Colson Montgomery）二壘打攻下第3分，一路領先到比賽結束，5名投手全場只被揮出3支安打，聯手投出12次三振，讓守護者在主場爆滿34287名觀眾前遭到完封，梅西克投4.1局失兩分吞敗。

白襪從例行賽至今，最近11場比賽打贏9場，包括季後賽3連勝期間，27局從未處於落後局面，其中24局領先對手，創下隊史在季後賽前3戰最佳紀錄，也追平過去20年大聯盟季後賽紀錄，之前由2017年道奇隊、2019年洋基隊共同保持。

蒙哥馬利說：「現在正是我們必須拿出表現的時候，這就是季後賽的氣氛，全隊都高度專注，大家只要上場執行既定計畫和策略、做好自己，不必刻意去扮演不屬於自己的角色。」

白襪在2005年奪下隊史第3座世界大賽冠軍，今年以美聯第6種子身分展開季後賽，目前在客場3戰全勝，今天對守護者之戰展現強勢表現，再拿兩勝就可重返暌違21年的美聯冠軍賽。