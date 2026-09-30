MLB／美聯第6種子白襪淘汰太空人 近21年首次在季後賽贏得系列賽

白襪隊今天以7：3擊敗太空人隊，外卡系列賽2連勝，成為首支闖進分區系列賽的球隊，4日起將和守護者隊交手。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 白襪作客以7：3連勝太空人，結束外卡系列賽並以美聯第6種子身分晉級，邁德羅斯關鍵3分砲成為致勝一擊。

白襪隊二壘手邁德羅斯（Chase Meidroth）今天6局上轟出關鍵3分砲，把領先差距拉大成4分，終場以7：3擊敗太空人 隊，外卡系列賽2連勝，成為首支闖進分區系列賽的球隊，4日起將和守護者隊交手。

白襪身為美聯第6種子，完全沒有主場優勢，作客休士頓對決第3種子太空人，昨天首戰6：3獲勝，今天再下一城結束3戰2勝制系列賽；這是白襪繼2021年季後賽 後，近5年首次在分區系列賽亮相，當時就是1勝3敗不敵太空人，今年討回面子。

白襪今天開賽火力全開，1局上面對太空人人先發投手布朗（Hunter Brown），前6名打者就出現4支安打，加上太空人出現兩次守備失誤，白襪一口氣攻下4分奠定勝基。

太空人開路先鋒潘尼亞（Jeremy Pena）1局下首打席全壘打，2局下史密斯（Cam Smith）、4局下亞土維（Jose

Altuve）也轟出陽春砲，追成3：4，這3轟苦主都是白襪先發投手柏克（Sean Burke）。

兩隊打完前5局比數不變，6局上白襪攻勢再起，連獲兩次保送後，邁德羅斯面對太空人第4任投手阿布瑞尤（Bryan Abreu），轟出左外野方向390英尺全壘打，拉大比數差距，白襪牛棚連續5局未失分，終場以4分之差獲勝；這是白襪2005年贏得世界大賽冠軍後，近21年首次在季後賽贏得系列賽。

白襪日本重砲村上宗隆5次打數掛零、被三振3次，季後賽兩戰合計8支1，還未出現長打，吞下5次三振。