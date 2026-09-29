MLB／韋蘭德退休 妻子喜極而泣：終於不用再看棒球了

韋蘭德一家四口合影。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 韋蘭德結束21年大聯盟生涯正式退休，妻子厄普頓幽默表示自己是喜極而泣，並期待他離開球場後能多花時間陪伴家庭。

MLB 底特律老虎隊投手韋蘭德（Justin Verlander）日前正式退休 ，結束21年大聯盟 生涯，他的名模老婆厄普頓（Kate Upton）笑稱非常開心：「終於不用再看棒球了」。厄普頓29日登上《Today》節目時更打趣表示，得知丈夫退休時，她流下的是「開心的眼淚」。

韋蘭德最後一場比賽於9月25日舉行，老虎隊在主場迎戰匹茲堡海盜。比賽第6局，一幕父女相擁的畫面成為告別他生涯的難忘時刻。韋蘭德7歲的女兒吉妮薇芙（Genevieve）突然走上投手丘，身穿印有父親姓名與背號的老虎隊球衣，陪伴父親完成最後一場比賽。

當時韋蘭德情緒激動落淚，女兒則陪在身旁，現場觀眾隨即起立鼓掌。老虎隊隊友也上前擁抱他，韋蘭德最後牽著女兒的手走下投手丘。

韋蘭德回憶這一刻，表示整個周末「充滿各種情緒」，退休讓他深刻感受到「你所熟悉的人生即將結束」。他說：「我覺得自己已經跑完了這場賽跑，並把我所擁有的一切都奉獻給這項運動。」

談到女兒陪伴自己走上投手丘，韋蘭德透露，當下最在意的是讓女兒知道自己很好。他說：「我只是想確保她知道，我現在處於很好的狀態，也很高興她能陪我站在那裡。」隨後他在女兒耳邊輕聲說：「我真的很開心。」

韋蘭德也表示，結束棒球生涯後，最期待的事情之一就是花更多時間陪伴家人，「我的家人對我來說就是全世界」，並希望能藉此「彌補失去的時間」。

厄普頓與韋蘭德2017年結婚，目前育有女兒吉妮薇芙與兒子布魯克斯（Bellamy Brooks）。