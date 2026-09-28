MLB／領軍道奇11年首度全季未被驅逐出場 羅伯茲：我長大了

道奇總教練羅伯茲。（路透）

道奇 隊27日以5：1擊敗巨人隊，例行賽以100勝62敗作收，暌違3年再次達到百勝球季，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也在此役後確定中斷一項紀錄，領軍道奇11個賽季，這是他第一次全年未被驅逐出場。

羅伯茲執教生涯從2015年代理教士教頭1場展開，2016年起擔任道奇總教練，前10年累積14次遭到驅逐出場，數字不算多，但均衡分布在每一年，年年都有被趕下班的紀錄。

27日順利待完全場，寫下他在道奇執教生涯第一次全季未被驅逐出場，賽後被問到此事，羅伯茲先是笑問：「你們是希望我27日被趕出去嗎？」他笑說，「或許是因為我變得更聰明、更成熟了吧！」

羅伯茲也進一步指出原因，或許與引進ABS（電子好球帶）系統有關，「教練被趕出場，多數時候都是想保護選手，像是對好壞球判決提出抗議，但現在可以挑戰，我想這是很重要的因素，所以今年總教練被驅逐出場的次數應該不會像往年那麼多。」

生涯累積最多驅逐出場的教頭紀錄，來自已逝傳奇名教考克斯（Bobby Cox）162次，現役教頭紀錄保持者則是紅人隊法蘭柯納（Terry Francona）55次。