MLB／太空人、費城人驚險晉級季後賽 道奇挑戰3連霸
大聯盟例行賽今天落幕，太空人隊9：0擊敗運動家隊、費城人7：3擊敗光芒隊，搶下最後兩張季後賽門票，季後賽後天點燃戰火，4組外卡系列賽同日開打，世界大賽如果打滿7場，將在11月1日產生冠軍。
太空人開季前51戰只有20勝31敗，拚到例行賽最後一戰在美聯西區封王，戰績81勝81敗也是史上最差的分區冠軍，近10年第8次奪冠，季後賽成為美聯第3種子。
費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）今天投6局失1分，優質先發奪下本季第14勝，費城人88勝74敗搶下國聯外卡最後一席，連續5年晉級季後賽。
季後賽12強正式出爐，遊騎兵、響尾蛇隊拚到例行賽最後一戰遭淘汰，國聯6席種子依序是釀酒人、道奇、勇士、教士、小熊、費城人，美聯光芒、守護者、太空人、洋基、紅襪、白襪。
3戰2勝制外卡系列賽台灣時間後天凌晨兩點起開打，費城人對勇士、白襪對太空人、紅襪對洋基、小熊對教士（4組系列賽後方球隊享有主場優勢）；世界大賽衛冕軍道奇隊是國聯第2種子，10月4日起在分區系列賽迎戰費城人、勇士勝隊，最大目標是成為本世紀首支完成世界大賽3連霸的球隊，最近一次是洋基在2000年達到里程碑。
太空人以9：0擊敗運動家，費城人以7：3擊敗光芒，雙雙在例行賽收官戰取得關鍵勝利，搶下最後兩張季後賽門票並正式晉級。 太空人開季前51戰僅20勝31敗，仍在最後一戰拿下美聯西區冠軍，最終戰績81勝81敗，成為史上最差的分區冠軍，並以美聯第3種子進入季後賽。 道奇是國聯第2種子，10月4日起將在分區系列賽迎戰費城人與勇士的勝隊，最大目標是挑戰本世紀首支世界大賽3連霸球隊，外卡系列賽則於後天凌晨2點開打。
精華 FAQ
太空人以9：0擊敗運動家，費城人以7：3擊敗光芒，雙雙在例行賽收官戰取得關鍵勝利，搶下最後兩張季後賽門票並正式晉級。
太空人開季前51戰僅20勝31敗，仍在最後一戰拿下美聯西區冠軍，最終戰績81勝81敗，成為史上最差的分區冠軍，並以美聯第3種子進入季後賽。
道奇是國聯第2種子，10月4日起將在分區系列賽迎戰費城人與勇士的勝隊，最大目標是挑戰本世紀首支世界大賽3連霸球隊，外卡系列賽則於後天凌晨2點開打。
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