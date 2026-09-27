我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／李灝宇菜鳥年87安10轟收官 證明台灣野手也能固定先發

多家超市採買清單曝光 華人：買錯地方恐多花一倍錢

MLB／李灝宇菜鳥年87安10轟收官 證明台灣野手也能固定先發

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣好手李灝宇。（路透)
台灣好手李灝宇。（路透)

台灣好手李灝宇值得留念的2026年賽季畫下句點，27日在例行賽最終戰先發4打數沒有安打、吞下2次三振，第八局吞K後徒手折斷球棒，球棒隨著李灝宇的賽季最後一打席結束後成為碎片。

2026年成為李灝宇旅美賽季突破的一季，首度站上大聯盟，且一舉留下114場出賽，狂刷各項台灣球員紀錄，最終以2成63打擊率敲出87支安打、10轟、46分打點，證明台灣野手也能在最高殿堂卡位固定先發。

李灝宇今年兩度升上大聯盟呈現兩樣情，4月17日到6月1日為第一次晉升，當時累積83打數敲出17支安打、2轟，打擊率2成05，短暫下放3A後在6月13日再度回歸，此後247打數敲出70安、8轟，打擊率竄升2成83。

李灝宇本季共在大聯盟出賽114場，330打數敲出87支安打，包括19支二壘打、2支三壘打、10支全壘打，繳出打擊率0.263、上壘率0.322、長打率0.424、整體攻擊指數0.746，以菜鳥來說是一張出色的成績單，甚至扛過1場先發四棒，足以證明打擊實力備受肯定。

李灝宇的打擊站穩腳步，課題則來自各項數據幾乎全面居大聯盟墊底的守備，李灝宇日前接受美媒採訪時也自知季外強化課題，「休賽季期間，我會盡我所能努力訓練、調整，讓自己的守備更好，我現在的守備真的不行，我不能只會打擊，我也需要做好守備。」李灝宇說，自己希望可以幫助投手，而非成為當球打向自己時會讓大家緊張的那個人，「那不是我想要的，我知道我必須變得更好。」

精華 FAQ

  • 他在大聯盟出賽114場，330打數敲出87安、19支二壘打、2支三壘打與10轟，打擊率0.263，另有46分打點與0.746攻擊指數，整體表現相當出色。

  • 第一次升上大聯盟時，他83打數只有17安、2轟，打擊率2成05；下放3A後第二次回歸，247打數敲出70安、8轟，打擊率提升到2成83，明顯進步。

  • 文章指出他守備數據幾乎居大聯盟墊底，他本人也坦言守備真的不行，休賽季會全力訓練改善，希望自己不只會打擊，也能真正幫助投手與球隊。

MLB 大聯盟

上一則

MLB／太空人、費城人驚險晉級季後賽 道奇挑戰3連霸

延伸閱讀

美職單季10轟28長打 雙破張育成紀錄 李灝宇台將第1

美職單季10轟28長打 雙破張育成紀錄 李灝宇台將第1
MLB／李灝宇對國民3連戰連續安打 本季85安再創台將單季新高

MLB／李灝宇對國民3連戰連續安打 本季85安再創台將單季新高
MLB／李灝宇5支2、第3次單場3K 菜鳥季安打數突破80支

MLB／李灝宇5支2、第3次單場3K 菜鳥季安打數突破80支

MLB／李灝宇單場4安「鐵支」 幫助老虎從1：6到11：8逆轉勝

MLB／李灝宇單場4安「鐵支」 幫助老虎從1：6到11：8逆轉勝

熱門新聞

吉賽兒邦臣與湯姆布雷迪曾是人人稱羨的一對。（美聯社）

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

2026-09-26 23:20
遊騎兵二壘手羅培茲(右)25日在場上防守。(美聯社)

MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍

2026-09-26 01:25
張本智和（左）/筱冢大登在比賽中。 （中新社）

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

2026-09-27 12:13
9月24日，日本隊選手張本智和（左）3比0戰勝中國隊選手王楚欽。中國隊2比3不敵日本隊，獲得亞軍。（新華社）

亞運╱日乒男團贏中奪金 張本智和連呼沒想到打敗王楚欽

2026-09-24 11:37
中國選手吳豔妮在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米欄決賽中，為中國隊摘得銅牌。（新華社）

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

2026-09-27 12:00
當地時間9月27日晚，在愛知·名古屋亞運會進行的乒乓球項目女子單打決賽中，孫穎莎負於王曼昱，摘得銀牌。圖為孫穎莎在比賽中。 （中新社）

亞運乒乓／王曼昱女單再奪冠 孫穎莎：我可能等不到下屆了

2026-09-27 11:37

超人氣

更多 >
NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆
搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依