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MLB／韋蘭德最快球速仍有95英里 海盜教頭讚：真正的王者風範

記者藍宗標／即時報導
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休兵近半年再登板，老虎隊43歲老將韋蘭德26日最快球速仍有95英里。（美聯社）
休兵近半年再登板，老虎隊43歲老將韋蘭德26日最快球速仍有95英里。（美聯社）

休兵近半年再登板，老虎隊43歲老將韋蘭德（Justin Verlander）26日最快球速仍有95英里，海盜隊總教練凱利（Don Kelly）盛讚昔日隊友：「簡直不可思議，這就是真正的王者風範。」

3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）生涯21年最後一次出賽，老虎主場湧進41377名球迷，向這位準名人堂球星致敬，老虎9局下攻下3分逆轉戰局，瓦倫西亞（Eduardo Valencia）轟出再見兩分砲逆轉戰局，以4：3擊敗海盜。

韋蘭德上次先發是3月31日對響尾蛇隊投3.2局失5分吞敗，26日用91球完成先發5.1局任務，被揮出5支安打、包括兩支全壘打，投出6次三振，失兩分無關勝敗，帶著現役投手最多的266勝退休；老虎官網指出，韋蘭德投出第66球時，球速再次達到95英里。

凱利2009到14年效力老虎，和韋蘭德當了6年隊友，見證他在2011年24勝、防禦率2.40、奪三振250下美聯投手三冠王、獲選年度MVP；凱利26日賽後談到韋蘭德的表現，他說：「從3月底以來就沒在正式比賽投過球，一上來就能投90多球，球速還能達到95英里，這正是韋蘭德整個生涯以及作為一名競爭者的最佳寫照。」

韋蘭德開賽連續解決4名打者，2局上1出局後被海盜20歲菜鳥游擊手葛里芬（Konnor Griffin）揮出首支安打，官網特別提到韋蘭德2005年7月4日登上大聯盟時，葛里芬（2006年4月24日） 甚至還未出生，顛峰時期在底特律主場僅憑純粹的意志力就能贏得比賽。

瓦倫西亞成為老虎近48年首位在球隊落後時，揮出再見全壘打的菜鳥球員，他說：「韋蘭德投了5局多，球速高達95英里，天啊！」

精華 FAQ

  • 他用91球投完5.1局，被敲5支安打、包含2轟，送出6次三振、失2分無關勝敗。雖然已43歲且久未登板，最快球速仍回到95英里。

  • 凱利認為韋蘭德自3月底後幾乎沒有正式比賽投球，仍能一上場就撐到90多球、球速達95英里，充分展現他長年累積的競爭力與頂尖自律。

  • 老虎在9局下攻下3分逆轉，瓦倫西亞轟出再見2分砲，終場以4：3擊敗海盜。老虎主場也湧入41377名球迷，向韋蘭德的生涯致敬。

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