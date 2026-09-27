MLB／季後賽12強竟然還有2席難產 太空人史上最難看分區稱霸？

太空人27日只要再勝運動家，或是遊騎兵不敵雙城，太空人就可奪下美聯西區冠軍和季後賽第3號種子，在外卡系列賽和白襪隊交手。（路透）

大聯盟本季例行賽27日將進行最後一天賽事，季後賽 12強還有最後兩席仍未出爐，太空人 、遊騎兵隊都是80勝81敗，相爭美聯西區冠軍，費城人、響尾蛇隊爭取國聯外卡最後一席，接下來季後賽從30日起進行3戰2勝制外卡系列賽。

遊騎兵26日以6：2擊敗雙城隊，短暫取得分區領先，太空人頂住龐大壓力，以13：2大勝運動家隊，潘尼亞（Jeremy Pena）狂揮4安包括雙響砲、攻下4分打點，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）5局上轟出3分砲，本季42轟和光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）在美聯並列第2，落後金鶯隊阿隆索（Pete Alonso）1支。

太空人27日只要再勝運動家，或是遊騎兵不敵雙城，太空人就可奪下美聯西區冠軍和季後賽第3號種子，在外卡系列賽和白襪隊交手；由於太空人在例行賽對遊騎兵9勝4敗，遊騎兵27日必須贏球才能保有爭冠機會，唯一分區封王辦法是自己贏球且太空人輸球，就算戰績相同也遭淘汰。

值得一提的是，無論太空人或遊騎兵封王，都將成為史上首支以5成勝率、甚至低於5成奪得分區冠軍的球隊（不計算縮水賽季），過去最差是2005年教士隊82勝80敗在國聯西區封王。

費城人投手群26日大崩盤，以1：12不敵光芒隊，最近吞下4連敗，戰績掉到87勝74敗，但響尾蛇也以7：10輸給教士，變成86勝75敗，兩隊之間仍是1場勝差，目前情勢對費城人有利。