我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

MLB／季後賽12強竟然還有2席難產 太空人史上最難看分區稱霸？

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
太空人27日只要再勝運動家，或是遊騎兵不敵雙城，太空人就可奪下美聯西區冠軍和季後...
太空人27日只要再勝運動家，或是遊騎兵不敵雙城，太空人就可奪下美聯西區冠軍和季後賽第3號種子，在外卡系列賽和白襪隊交手。（路透）

大聯盟本季例行賽27日將進行最後一天賽事，季後賽12強還有最後兩席仍未出爐，太空人、遊騎兵隊都是80勝81敗，相爭美聯西區冠軍，費城人、響尾蛇隊爭取國聯外卡最後一席，接下來季後賽從30日起進行3戰2勝制外卡系列賽。

遊騎兵26日以6：2擊敗雙城隊，短暫取得分區領先，太空人頂住龐大壓力，以13：2大勝運動家隊，潘尼亞（Jeremy Pena）狂揮4安包括雙響砲、攻下4分打點，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）5局上轟出3分砲，本季42轟和光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）在美聯並列第2，落後金鶯隊阿隆索（Pete Alonso）1支。

太空人27日只要再勝運動家，或是遊騎兵不敵雙城，太空人就可奪下美聯西區冠軍和季後賽第3號種子，在外卡系列賽和白襪隊交手；由於太空人在例行賽對遊騎兵9勝4敗，遊騎兵27日必須贏球才能保有爭冠機會，唯一分區封王辦法是自己贏球且太空人輸球，就算戰績相同也遭淘汰。

值得一提的是，無論太空人或遊騎兵封王，都將成為史上首支以5成勝率、甚至低於5成奪得分區冠軍的球隊（不計算縮水賽季），過去最差是2005年教士隊82勝80敗在國聯西區封王。

費城人投手群26日大崩盤，以1：12不敵光芒隊，最近吞下4連敗，戰績掉到87勝74敗，但響尾蛇也以7：10輸給教士，變成86勝75敗，兩隊之間仍是1場勝差，目前情勢對費城人有利。

精華 FAQ

  • 目前由太空人與遊騎兵爭奪美聯西區冠軍，兩隊戰績同為80勝81敗。例行賽最後1天的結果，將直接決定誰能拿下分區封王與季後賽第3號種子。

  • 太空人只要27日再擊敗運動家，或是遊騎兵輸給雙城，就能奪下美聯西區冠軍。若太空人封王，將以第3號種子進入外卡系列賽，對手是白襪隊。

  • 無論太空人或遊騎兵最後誰封王，都可能成為史上首支以5成勝率、甚至低於5成奪得分區冠軍的球隊。過去最差紀錄是2005年教士隊82勝80敗封王。

太空人 季後賽 MLB

上一則

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

下一則

MLB／韋蘭德最快球速仍有95英里 海盜教頭讚：真正的王者風範

延伸閱讀

MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍

MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍
MLB／季後賽情勢一次看 4隊上車、剩最後4搶2

MLB／季後賽情勢一次看 4隊上車、剩最後4搶2
MLB／15敗畢比優質先發助守護者分區封王 送白襪去打外卡賽

MLB／15敗畢比優質先發助守護者分區封王 送白襪去打外卡賽
MLB／勇士近9年第7次分區封王 近57年第24次和道奇並列最強

MLB／勇士近9年第7次分區封王 近57年第24次和道奇並列最強

熱門新聞

遊騎兵二壘手羅培茲(右)25日在場上防守。(美聯社)

MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍

2026-09-26 01:25
9月24日，日本隊選手張本智和（左）3比0戰勝中國隊選手王楚欽。中國隊2比3不敵日本隊，獲得亞軍。（新華社）

亞運╱日乒男團贏中奪金 張本智和連呼沒想到打敗王楚欽

2026-09-24 11:37
主辦單位為節省成本並創新嘗試，租用義大利郵輪作為海上臨時運動員住宿設施之一。(香港中通社)

亞運選手住郵輪、木屋惹議 亞奧會：不希望主辦國虧錢

2026-09-19 14:22
吉賽兒邦臣與湯姆布雷迪曾是人人稱羨的一對。（美聯社）

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 仍挽不回超模老婆

2026-09-26 23:20
9月24日，愛知·名古屋亞運會乒乓球男團決賽，以王楚欽（中）、溫瑞博、林詩棟（左）組成的中國隊2比3不敵東道主日本隊，摘下銀牌，最前為男隊總教練王皓。（中通社）

亞運╱中國男乒回應輸日本：新老交替 要留「試錯空間」

2026-09-24 14:01
效力老虎隊的台灣選手李灝宇，20日未能推進安打累積，4打數沒有安打。（美聯社）

MLB／老虎確定沒季後賽可打了 李灝宇4支0停在單季80安 最後6場再拚

2026-09-20 22:20

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人