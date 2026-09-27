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亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

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亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
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高育瑋7局下敲長打帶打點。（特派記者陳正興／攝影）
高育瑋7局下敲長打帶打點。（特派記者陳正興／攝影）

中華隊先發投手林昱珉。（特派記者陳正興／攝影）
中華隊先發投手林昱珉。（特派記者陳正興／攝影）

名古屋亞運棒球銅牌戰，中華隊27日與中國交手，旅美左投林昱珉先發8局只被敲1支安打，飆10次三振，沒有失分，打線則是掃出13支安打，陳敏賜、陽柏翔都貢獻2安2打點，終場中華隊以5：1擊敗對手，收下銅牌。

中華隊在超級循環賽與中國交手以9：1打下勝利，27日再次對決爭銅牌。中華隊打線面對中國先發投手孫易聰（Yicong Sun），2局下率先展開攻勢，2出局後朱迦恩敲出安打，蔡瑋泰獲觸身球保送，第9棒陽柏翔揮出三壘打，打下2：0領先。 

陽柏翔首打席敲三壘打。（特派記者陳正興／攝影）
陽柏翔首打席敲三壘打。（特派記者陳正興／攝影）

前5局中華隊局局有攻勢，但沒能多添分數，6局下則是遭到3上3下，直到比賽後段逐漸將比數拉開，7局上楊振裕、黃韋盛接連安打，2出局後陳敏賜揮出二壘打送回2分，高育瑋補上二壘打再添1分，單局打下3分，將比數拉開為5：0。

林昱珉本屆亞運首度出賽，開賽起連續解決13名打者，直到5局上投出1次四壞球保送和1次觸身球， 但沒有失分，一路投到6局上才被中國隊第9棒朱旭東敲出首安，但隨後製造內野滾地球形成雙殺，化解危機。

7局起林昱珉又是連續解決6名打者，在90球的投球限制內，以81球投完8局退場，共僅被敲1安，有1次四壞球保送和1次觸身球，全場只讓3名打者上壘，沒有失分，飆10次三振。9局上王政浩登板關門，讓中國破蛋追回1分，仍守住勝利。

中華隊雖無緣連兩屆爭金，最終仍抱回銅牌，自棒球於1994年廣島亞運被列入亞運正式舉辦項目後，中華棒球隊在亞運累積1金4銀4銅。

中華隊游擊手陽柏翔。（特派記者陳正興／攝影）
中華隊游擊手陽柏翔。（特派記者陳正興／攝影）

陳敏賜7局下敲出2分打點二壘打。（特派記者陳正興／攝影）
陳敏賜7局下敲出2分打點二壘打。（特派記者陳正興／攝影）

中華隊先發投手林昱珉。（特派記者陳正興／攝影）
中華隊先發投手林昱珉。（特派記者陳正興／攝影）

精華 FAQ

  • 他首度在本屆亞運登板，投8局只被敲1支安打，送出10次三振，僅有1次四壞與1次觸身球，且完全沒失分，差點完成無安打演出。

  • 中華隊在7局上把握對方投手失手，靠連續安打與2支二壘打攻下3分，將原本僵持的局面一舉拉開成5：0，奠定勝基。

  • 中華隊雖未能連兩屆爭金，但仍擊敗中國拿下銅牌；自1994年亞運棒球成為正式項目後，隊史累積成績也增至1金4銀4銅。

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