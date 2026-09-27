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MLB／15敗畢比優質先發助守護者分區封王 送白襪去打外卡賽

記者藍宗標／即時報導
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大聯盟最多敗投手畢比26日對皇家隊投6局失3分，優質先發幫助守護者隊以11：5贏...
大聯盟最多敗投手畢比26日對皇家隊投6局失3分，優質先發幫助守護者隊以11：5贏得重要勝利，確定奪下美聯中區冠軍。（美聯社）

大聯盟最多敗投手畢比（Tanner Bibee）26日對皇家隊投6局失3分，優質先發（QS）幫助守護者隊以11：5贏得重要勝利，確定奪下美聯中區冠軍，以美聯第2種子身分進入季後賽，確定避開30日開打的外卡系列賽。

守護者26日揮出14支安打，8棒貝利（Patrick Bailey）、9棒洛奇歐（Brayan Rocchio）都締造單場雙響砲紀錄，兩人聯手攻下5分打點。

畢比和金鶯隊巴茲（Shane Baz）、紅人隊辛格（Brady Singer）賽前都是6勝15敗，3人敗場數在大聯盟並列最慘紀錄；畢比本季例行賽第33次先發，追平其他5名投手並列大聯盟第1，先發6局被揮出7支安打、失3分奪勝，守護者完成分區3連霸。

守護者賽前領先同區排名第2的白襪隊1場勝差，關鍵比賽擊敗皇家，加上白襪6：9不敵洛磯隊，在例行賽倒數第2戰確定以85勝76敗登上分區龍頭，也是近5年第4次、近11年第7次在美聯中區封王；白襪確定美聯外卡第3、季後賽第6種子，將在外卡系列賽對決太空人或遊騎兵隊，3戰2勝制完全沒有主場優勢。

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