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MLB／大谷翔平歸隊4戰慘吞8K 道奇27日最後一戰拚本季第100勝

記者藍宗標／即時報導
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大谷翔平在24日傷癒歸隊後，最近4場比賽合計18次打數4支安打，吞下8次三振，近...
大谷翔平在24日傷癒歸隊後，最近4場比賽合計18次打數4支安打，吞下8次三振，近兩戰就吞5K。（路透）

道奇隊作客舊金山，26日對巨人隊進行3連戰第2戰，赫南德茲（Enrique Hernandez）9局上轟出陽春砲，打破平手局面，終場以4：3獲勝，也是本季第99勝，27日例行賽最後一戰拚百勝紀錄。

▲ 影片來源：x平台＠MLBHRs_（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

大谷翔平擔任先發2棒指定打擊，全場5打數1安打、吞下兩次三振，他在24日傷癒歸隊後，最近4場比賽合計18次打數4支安打，包括1支二壘打，攻下1分打點，一共吞下8次三振，近兩戰就吞5K。

道奇開路先鋒貝茲（Mookie Betts）3局上轟出陽春砲，本季第23轟攻下全場第1分，巨人打完前6局1：3落後，7、8局下各得1分追平比數，第7任投手哈里斯（Trent Harris）9局上挨轟吞敗，巨人96敗是國聯第2慘（洛磯隊26日賽前103敗）。

釀酒人隊26日再戰紅雀隊，挑戰本季第102勝，大聯盟其他球隊僅有道奇可拚單季100勝，明天將是最後機會；道奇2023年戰績100勝62敗，連續3年達到百勝紀錄，27日將挑戰隊史第12次單季三位數勝場。

道奇 大谷翔平 MLB

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