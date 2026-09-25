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MLB／「永遠都是老虎人」韋蘭德引退賽喊話教頭：敢太早換投試試看

記者陳宛晶／即時報導
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韋蘭德。(路透)
韋蘭德。(路透)

老虎隊43歲傳奇強投韋蘭德（Justin Verlander）明天將最後一次站上投手丘，今天先在賽前向球迷感性道別，一句「我現在是，也永遠會是，底特律老虎」，搏得現場球迷熱烈掌聲，這句話也被視為已為未來進入名人堂的牌匾選好代表球隊。

韋蘭德前一場出賽已是3月底，接下來因臀部、大腿傷勢長期待在傷兵名單，7月宣布確定今年就是最後一季。球隊安排他在明天最後一次登板，韋蘭德全心準備這一戰，不設限自己，他想盡情投到自己再也投不下去為止。

老虎教頭辛區（A.J. Hinch）說：「我不想質疑他的能力，也不想對他設下任何限制，只要他的身體狀況允許，我們就會讓他繼續投下去。」他坦言，原本以為韋蘭德此役只是走個形式、短暫登板，「但和他聊得愈多，我愈確定，這不是他想要的。」

辛區透露，當時間到了，自己會走上場把他換下來，「我告訴他，你要對我板起臉孔或是大吼大叫都沒關係，就當是重溫以前的回憶吧！結果他說『你敢太早上來換就試試看』」。辛區說，確定的是，韋蘭德不會完投，因為絕對要給他一個永生難忘的告別。

決心卸下選手生涯，韋蘭德說，自己很清楚一件事，「我感覺自己已經跑完了整趟旅程，我已經盡了全力，我曾說過，我會投到再也投不下去，而現在就是時候了，有太多訊號告訴我，是該停下腳步了。」決定再投明天一戰，不只為了自己，也為了球迷、為了底特律。

他現在更大的心願，是回家看看孩子，韋蘭德說：「我的孩子都在家裡，看看我的7歲女兒，就會驚覺時間過得多快，我已經錯過多少陪伴她的時間。我還有個1歲的兒子，我知道我接下來可以陪在他身邊，經歷更多孩子成長的點滴。」

精華 FAQ

  • 他表示自己已經跑完職業生涯的整趟旅程，也感覺已盡全力，身體與傷勢都傳出不少訊號，讓他認為現在就是該停下腳步的時候。

  • 韋蘭德向球迷感性道別，直言自己現在是、也永遠會是底特律老虎，這句話引發全場熱烈掌聲，也象徵他與球隊深厚連結。

  • 辛區表示只要韋蘭德身體允許就會讓他繼續投，但不會讓他完投，自己會在適當時機上場換人，目標是給他一場難忘的告別戰。

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