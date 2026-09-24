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MLB／被看好打破「左右病」成固定先發 李灝宇自知罩門：守備必須更好

記者陳宛晶／即時報導
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李灝宇本季擊出大量的關鍵安打，能對左投、右投都造成相當程度的傷害。(美聯社)
李灝宇本季擊出大量的關鍵安打，能對左投、右投都造成相當程度的傷害。(美聯社)

台灣好手李灝宇站穩大聯盟，成為老虎隊先發固定班底，底特律當地體育廣播電台97.1 The Ticket以長文報導他在老虎的未來定位，李灝宇很清楚自己的罩門，「我不能只會打擊，我也必須把守備做好，所以我會在休賽季盡我的所有努力去訓練、調整自己。」

報導再次從李灝宇初升大聯盟時的掙扎出發，李灝宇在本周受訪回憶道：「一開始被叫上來時，我那時認為自己還沒準備好，因為今年經歷受傷、回歸，但其實那只是藉口。」李灝宇直言，事實是，當時認為自己不如人，「我那時覺得每個人都比我好。」

李灝宇透露，下放3A時，總教練辛區（A.J. Hinch）告訴他「不是你不夠好，只是我們需要位置」，「他給了我信心，所以當我再次回來時，我的感覺是我屬於這裡，不是所有人都比我好，我也不差。」

李灝宇的揮擊開始展現屬於他的魅力，包括太空人隊名將亞土維（Jose Altuve）都親口說出對他的讚賞，再到面對洋基隊強投柯爾（Gerrit Cole）擊出安打，李灝宇真正找到了能在大聯盟生存的自信。

報導中提到，李灝宇本季擊出大量的關鍵安打，能對左投、右投都造成相當程度的傷害，「對一支過去幾季都很倚賴對戰左右投安排打線的球隊來說，這一點很重要，因為李灝宇或許能成為不必考慮左右投、固定出賽的選手。」

辛區指出，「李灝宇一開始的適應並不完美，但我們一起走了過來，他重回大聯盟，開始冒出頭、打出貢獻，我不知道他最終會成長到什麼程度，會是固定先發、根據左右投分工或是從板凳出發？但他身上確實有些值得挖掘的東西。」

李灝宇守備數據幾乎全數落在聯盟倒數，他也很清楚自己在休賽季的課題，「我當然希望自己可以成為固定先發球員，但這不是我能決定的。休賽季期間，我會盡我所能努力訓練、調整，讓自己的守備更好，我現在的守備真的不行，我不能只會打擊，我也需要做好守備。」李灝宇說，自己希望可以幫助投手，而非成為當球打向自己時會讓大家緊張的那個人，「那不是我想要的，我知道我必須變得更好。」

精華 FAQ

  • 報導指出，他對左投、右投都能造成威脅，並屢屢在關鍵時刻敲出安打，讓球隊不必再完全依賴左右投分工，具備成為固定出賽選手的條件。

  • 他回憶自己剛被叫上來時覺得還沒準備好，因受傷與復出而自我懷疑，甚至認為每個人都比自己強，後來靠教練給予信心才重新建立定位。

  • 他最想補強的是守備，因為目前守備數據幾乎都排在聯盟後段，他不希望自己只會打擊而拖累投手，目標是成為能穩定幫助球隊的全面球員。

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