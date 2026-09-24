MLB／大谷歸隊首戰吞2K 山本挨轟、失誤吞第9敗單季最慘

大谷翔平傷癒歸隊先發，4打數1安打但吞下2次三振。(路透)

道奇 隊23日繼續在洛杉磯主場迎戰教士隊，進行3連戰第2戰，大谷翔平 傷癒歸隊擔任先發2棒指定打擊，4打數1安打，被三振兩次、保送1次，沒有長打表現，山本由伸先發6局失4分吞敗，因自己失誤只有兩分自責，道奇終場1：5落敗，終止最近5連勝、主場11連勝，教士在國聯外卡獨居榜首。

教士22日0：7遭完封，兩隊23日打完前3局都掛零，教士明星三壘手馬恰多（Manny Machado）4局上轟出兩分砲，本季第29轟出爐，離生涯400支全壘打紀錄只差兩支，幫助球隊取得2：0領先。

道奇4局下靠3支安打加上艾德曼（Tommy Edman）高飛犧牲打扳回一城，但教士5局上靠兩支內野安打攻占一、二壘，哈里斯（Dustin Harris）揮出投手前滾地球，山本傳球失誤送分，接著馬恰多高飛犧牲打追加1分，教士拉大到4：1領先。

教士指定打擊泰勒（Samad Taylor）9局上獲保送後，連續盜上二、三壘，再靠佛明（Freddy Fermin）安打攻下保險分，終場以4分之差獲勝。

山本用88球完成6局任務，被揮出5支安打、只有1次保送，本季第22場優質先發獨居大聯盟投手最多，但被馬恰多開轟，加上守備失誤付出敗投代價，本季戰績14勝9敗、防禦率2.53，敗場數寫下大聯盟生涯3年單季新高；由於道奇只剩4場例行賽，山本投球任務已經結束，下次登板將是季後賽，在10月4日開打的分區系列賽亮相。

教士動用6名投手應戰，13勝投手瑞伊（Robbie Ray）先發3.1局，被揮出7支安打、失1分，5名後援投手只被揮出3支安打，聯手保住重要勝利；松井裕樹5局下登板，未和大谷交手，被揮出1支安打、出現1次保送，靠雙殺化解危機，拿到本季第11次中繼成功。