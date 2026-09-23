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MLB／李灝宇對國民3連戰連續安打 本季85安再創台將單季新高

記者藍宗標／即時報導
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李灝宇對國民3連戰表現不錯。(路透)
李灝宇對國民3連戰表現不錯。(路透)

老虎隊今天在底特律主場對國民隊進行3連戰最後一戰，也是本季倒數第4場例行賽，旅美好手李灝宇擔任先發2棒指定打擊，全場5打數1安打、被三振1次，最近連續3場比賽都有安打，老虎終場以2：4落敗。

國民今天動用6名手車輪戰，李灝宇1局下面對左投勒弗雷迪（Richard Lovelady），在2好1壞後逮中80英里橫掃球，揮成左外野方向一壘打，也是全隊第1支安打，但老虎留下殘壘未得分。

李灝宇接下來4次打擊掛零，3局下二壘方向滾地球、5局下遭三振、7局下中外野飛球、9局下捕手前飛球出局，連續5場比賽未開轟，本季打擊率從賽前2成68略降為2成67；老虎全場8支安打，雖比國民多兩支，但全場11個殘壘，終場以兩分之差輸球。

李灝宇對國民3連戰表現不錯，13次打數揮出5支安打，包括兩支二壘打，攻下1分打點，還有兩次保送；他在最近8場比賽有6場出現安打，包括兩支全壘打，成為首位單季達到10轟的大聯盟台灣球員。

老虎本季戰績74勝85敗，在美聯中區排名第4，明天休兵1天，後天繼續在主場迎戰海盜隊，進行本季最後一個系列賽；李灝宇目前出賽111場、打數318次、得39分、安打85支、18支二壘打、10支全壘打、46分打點、壘打數137個都是大聯盟台灣球員單季新高，還差1支三壘打追平張育成2021年在守護者隊紀錄。

精華 FAQ

  • 他先發擔任2棒指定打擊，5打數敲出1支安打，另有1次三振，連續3場比賽都能擊出安打，但老虎仍以2：4吞敗。

  • 3連戰合計13打數敲5安，包含2支二壘打、1分打點與2次保送，近8場更有6場出現安打，還包含2發全壘打。

  • 他本季已累積85支安打、10轟、46分打點與137壘打數，全部都是大聯盟台灣球員單季新高，並只差1支三壘打可追平張育成紀錄。

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