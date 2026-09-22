MLB／大谷翔平傷勢好轉 明重返道奇打線 不確定打第1棒
洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平預計在26日(周三)重返先發打線，這也是他因傷進入傷兵名單後首度符合復出資格。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷目前的健康狀況「明顯」比兩周前好轉，如果以10分為滿分，如今大約已經恢復到8或9分。
ESPN報導，大谷9月8日因右側二頭肌及左膝持續疼痛被放進傷兵名單，不過一周前已重新展開打擊訓練，並逐步增加訓練量。他當時使用Trajekt投球模擬器完成最多40次揮棒，同時進行跑壘訓練；周二則完成平時的賽前訓練，為重返賽場做準備。
32歲的大谷本季剩餘時間將只擔任打者。受傷進入傷兵名單前，他近期打擊狀況並不理想，最近54個打數僅敲出7支安打，卻吞下22次三振。羅伯茲此前表示，希望大谷在例行賽最後5場比賽全部出賽，藉此重新適應大聯盟投手的投球節奏。
至於復出後的大谷將排在第幾棒，目前仍未完全確定。按照目前規畫，面對右投手時，大谷很可能繼續擔任開路先鋒；但貝茲（Mookie Betts）近期火燙的打擊表現，也讓羅伯茲考慮在面對左投手時，讓貝茲改打第1棒。貝茲9月截至本周前，打擊率高達3成73，上壘率4成68，長打率7成46。
大谷回歸後，外野新秀德保拉（Josue De Paula）的定位也成為道奇隊需要決定的問題。21歲的德保拉暫代大谷擔任指定打擊期間，38次打席敲出8支安打並獲得10次保送。道奇正考慮讓他在季後賽擔任左打替補，但也可能在啟用大谷時將他下放，讓他參加本周小聯盟3A冠軍賽並獲得更多打席。
他預計在26日、也就是周三重返先發打線，這將是他因傷進入傷兵名單後，首度符合復出資格並正式回到比賽陣容。 總教練羅伯茲表示，大谷健康狀況比兩周前明顯好轉，若以10分為滿分，現在大約已恢復到8分或9分，狀態已接近可出賽。 目前仍未確定他是否打第1棒，對右投很可能續任開路先鋒，但對左投時貝茲也可能頂上首棒；同時德保拉去留與季後賽角色也待決定。
精華 FAQ
他預計在26日、也就是周三重返先發打線，這將是他因傷進入傷兵名單後，首度符合復出資格並正式回到比賽陣容。
總教練羅伯茲表示，大谷健康狀況比兩周前明顯好轉，若以10分為滿分，現在大約已恢復到8分或9分，狀態已接近可出賽。
目前仍未確定他是否打第1棒，對右投很可能續任開路先鋒，但對左投時貝茲也可能頂上首棒；同時德保拉去留與季後賽角色也待決定。
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